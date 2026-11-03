Por: El Espectador

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La defensa de Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero, presentó este martes 3 de noviembre una acción de tutela con el objetivo de frenar su traslado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, ubicada en Boyacá. Esta medida fue tomada después de que, el 30 de octubre, un juez penal del circuito de Medellín revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que permitía a Quintero permanecer en casa mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. De acuerdo con la información publicada, la decisión ha sido cuestionada por la defensa, que afirma que el traslado implica un alejamiento significativo tanto de su entorno familiar como del lugar donde se adelanta el proceso.

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La acción de tutela está dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República. Los abogados argumentan que este traslado vulnera derechos fundamentales, pues consideran que apartar a Quintero de su domicilio y de Medellín no solo lo separa de su familia, sino también del contexto judicial donde se está tramitando su caso. Además, la defensa insiste en que, según los principios de un Estado Social de Derecho, la dignidad humana es una garantía inherente y no depende de la condición o vínculos de quien enfrente medidas restrictivas.

En el texto de la tutela, los apoderados de Quintero subrayan que la privación preventiva de la libertad no debe entenderse como una condena definitiva y mucho menos traducirse en tratamientos que puedan significar “exposición, escarnio o reproche público”. Esta afirmación pone de presente el deber de las instituciones de velar por el respeto a los derechos humanos incluso en el marco de procesos penales en curso.

El caso se encuentra en desarrollo y ha llamado la atención tanto por el perfil político de Quintero como por las implicaciones sobre el trato a las personas privadas de libertad sin condena. Para más información sobre justicia, seguridad y derechos humanos, según El Espectador, se puede consultar la sección Judicial de ese medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la defensa de Miguel Andrés Quintero Calle interpuso una acción de tutela?

La defensa de Miguel Andrés Quintero Calle interpuso una acción de tutela porque considera que su traslado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita lo priva de estar cerca de su familia y del lugar donde se adelanta el proceso en su contra. Según señalan sus abogados, esta decisión vulnera el principio de dignidad humana y trasciende el carácter preventivo de la detención preventiva, exponiéndolo a tratos que podrían interpretarse como escarnio público.

¿Qué significa una medida de aseguramiento domiciliaria en el contexto judicial colombiano?

Una medida de aseguramiento domiciliaria en Colombia implica que una persona, mientras enfrenta un proceso judicial y sin que haya una condena, debe permanecer en su residencia y no en una cárcel. Esta alternativa busca garantizar los derechos del procesado, como la cercanía a su familia y la participación efectiva en el proceso, siempre que la autoridad judicial considere que no representa un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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