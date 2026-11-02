Por: Caracol TV

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Un ciudadano británico fue capturado en el Parque Lleras, en Medellín, luego de que la Policía Nacional encontrara en su poder un arma de fuego y otros elementos, sin que contara con la documentación legal correspondiente para portar la pistola.

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El procedimiento se llevó a cabo durante los operativos de control que las autoridades realizan de manera permanente en este sector de la capital antioqueña. La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federíco Gutiérrez, quien señaló que el extranjero fue sorprendido por uniformados mientras adelantaban las verificaciones en la zona.

De acuerdo con el mandatario, el ciudadano británico llevaba una pistola, un silenciador, dos proveedores y 24 cartuchos. Al momento del procedimiento, no tenía los documentos legales que acreditaran la autorización para portar el arma.

Ciudadano británico también tenía una sanción

Además del hallazgo del material, las verificaciones preliminares permitieron establecer que el extranjero había sido sancionado por la autoridad migratoria debido a su permanencia irregular en Colombia.

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El alcalde de Medellín dio a conocer el caso a través de sus redes sociales y destacó los controles que se adelantan en el Parque Lleras, uno de los sectores donde las autoridades mantienen operativos de vigilancia. En su pronunciamiento, el mandatario aseguró: “Aquí no hay nacionalidades, privilegios ni excepciones”.

También enfatizó que las personas que incumplan las normas deben responder ante las autoridades. “¡En Medellín la ley se respeta y quien la incumpla tiene que responder ante las autoridades!”, expresó.

La captura se conoce en medio de las acciones que adelanta la Alcaldía de Medellín para recuperar el Parque Lleras y transformar las dinámicas de este sector. El pasado 28 de octubre, el Distrito informó sobre una propuesta de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que contempla cambiar de alta a media mixtura los usos del suelo en el parque y parte de su entorno, con el propósito de regular la llegada de nuevas actividades de alto impacto, incentivar la vivienda y diversificar la oferta comercial.

La iniciativa también plantea delimitar un área de cuidado ambiental y otra de entretenimiento nocturno, además de establecer medidas para reducir los efectos del ruido sobre los residentes. Según el Departamento Administrativo de Planeación, la concentración de establecimientos nocturnos y servicios turísticos ha incidido en problemas de convivencia, seguridad y habitabilidad, así como en situaciones relacionadas con la comercialización de drogas y el turismo sexual.

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