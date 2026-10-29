Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘El Gatico’ e hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, fue capturado este jueves 29 de octubre en Barranquilla. El procedimiento estaría relacionado con una investigación por un homicidio ocurrido en 1997 en Sincelejo, Sucre.

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De acuerdo con información conocida por medios regionales, detectives de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), desplazados desde Bogotá, adelantaron el operativo en una clínica del norte de la capital del Atlántico. El caso es investigado por una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos.

La investigación busca establecer la posible responsabilidad de Alfonso López en el asesinato de Guillermo Montero Carpio, ocurrido hace más de dos décadas. El proceso se adelanta bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal colombiano. Por ahora, la captura no constituye una declaración de culpabilidad por este nuevo caso.

¿Por qué había quedado en libertad?

La nueva detención se conoce meses después de que un juzgado de Barranquilla le concediera libertad condicional por otra condena. En diciembre de 2025, una jueza autorizó que continuara en libertad el cumplimiento de la pena impuesta por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, asesinado en febrero de 2005 en Magangué, Bolívar.

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Por ese crimen, Alfonso López fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión de concederle libertad condicional fue objeto de una investigación disciplinaria contra la jueza Carmen Luisa Terán, quien tomó la determinación.

El nombre de ‘El Gatico’ también ha estado relacionado con otros episodios judiciales. En 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue designado como facilitador de paz. En ese momento, un juez ordenó suspender temporalmente la ejecución de su pena para que pudiera cumplir esas funciones. Posteriormente, el Gobierno sostuvo que no había solicitado su liberación.

Un antecedente de violencia en Barranquilla

En mayo de 2024, Alfonso López fue blanco de un atentado en una clínica de Barranquilla. Hombres armados ingresaron al centro asistencial y dispararon contra su esquema de seguridad. En el ataque murieron dos personas, entre ellas su escolta y el exparamilitar Edelmiro Anaya, conocido como alias ‘El Chino Anaya’. <Cite refs={[“turn298105news14″,”turn298105search0”]}/>

La captura de este jueves abre una nueva etapa en el proceso relacionado con el homicidio de 1997. Las autoridades deberán avanzar en las diligencias judiciales para determinar los elementos que vinculan a Alfonso López con ese expediente y definir su situación jurídica.

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