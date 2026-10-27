El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encabezó un operativo de la Policía Nacional en la ciudad de Medellín que dejó la captura de varios presuntos delincuentes vinculados a redes de criminalidad urbana y trata de personas. Durante la diligencia nocturna, el mandatario encaró directamente a los detenidos y lanzó duras advertencias sobre las consecuencias judiciales que enfrentarán.

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En las imágenes difundidas del procedimiento, que se prolongó tras una jornada continua de trabajo institucional, se observa al jefe de Estado increpar a los sujetos señalados por delitos de extorsión, robos prolongados y explotación sexual. De La Espriella les recriminó el impacto de sus acciones sobre las víctimas y enfatizó que el temor evidenciado por los capturados refleja el daño causado a la ciudadanía.

“No es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente, se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la Patria Milagro. Van a saber lo duro que muerde el tigre”, expresó el mandatario durante el cara a cara con los detenidos.

El operativo policial también se centró en desarticular redes dedicadas al engaño y la esclavitud de mujeres con fines de explotación sexual, una de las líneas prioritarias dentro de la nueva estrategia de seguridad implementada por el Ejecutivo. Ante estos casos, el presidente fue categórico al señalar que las conductas de agresión y sometimiento contra las mujeres carecen de cualquier justificación moral.

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“Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Para nada. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad: esclavizar a las mujeres. Bueno, vas a ver cómo termina este proceso. Bienvenidos a la Patria Milagro”, aseveró De La Espriella frente a uno de los implicados custodiado por miembros de la institución policial.

¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA! ¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES! ¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO! Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta resultados contundentes: ¡135 CAPTURAS, 153 ALLANAMIENTOS Y 98 EXPULSIONES! El balance, con corte a las 6:30 de la mañana de hoy, 27 de octubre, incluye: 135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales. ¡1 NARCOTERRORISTA DADO DE BAJA, ALIAS “PRIMO SANGRE”, SEGUNDO CABECILLA DE LAS DISIDENCIAS DEL FRENTE 36 DE LAS FARC EN ANTIOQUIA, QUIEN FUE ABATIDO POR NUESTRA POLICÍA NACIONAL AL OPONER RESISTENCIA DURANTE EL OPERATIVO! Una notificación roja de INTERPOL. 10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, 7 pistolas y un revólver, además de 5 armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación. ¡717 MILLONES DE PESOS Y 25.000 EUROS INCAUTADOS! También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. ¡Y APENAS VAMOS EN EL 85 % DE LA INFORMACIÓN! ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE Y LOS RESULTADOS SIGUEN AUMENTANDO! Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, del Ejército , al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a los miembros de la Fiscalía General de la Nación por esta labor coordinada, que demuestra que cuando nuestras instituciones trabajan unidas, con inteligencia, determinación y contundencia, los resultados llegan. ¡Toda mi gratitud y respaldo a quienes arriesgan su vida para proteger a los colombianos! ¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS CRIMINALES DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA: SE LES ACABÓ LA FIESTA! Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO Y NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

La intervención en la capital antioqueña forma parte de los despliegues de control territorial liderados por el Gobierno nacional en coordinación con la fuerza pública. Tras concluir las diligencias operativas, el presidente evaluó los resultados del despliegue desde aeronaves oficiales y destacó el esfuerzo sostenido de las autoridades para garantizar la seguridad en las regiones.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de legalizar las aprehensiones e imputar los cargos correspondientes ante los jueces de control de garantías, mientras avanza el acopio de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el alcance de las estructuras criminales impactadas en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.