Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La ciudad de Ibagué está consternada por el fallecimiento de Fabio Andrés Andrade Méndez, quien perdió la vida tras caer a la quebrada La Pioja, ubicada en el barrio Antonio Nariño. De acuerdo con la información revelada por El Nuevo Día, el hecho todavía es materia de investigación, pues no se han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. Mientras las autoridades continúan con las indagaciones, familiares y amigos se preparan para despedir a Andrade Méndez en una serie de actos fúnebres llenos de pesar.

Sigue a PULZO en Discover

Las honras comenzarán desde la mañana del lunes 26 de octubre, cuando tendrá lugar la velación en la Sala Acacios de Comfunser, en Ibagué. Este espacio ha servido como punto de encuentro para allegados que, en medio del dolor, buscan apoyar a la familia y recordar a Fabio como un hombre trabajador, honesto y siempre dispuesto a ayudar a los demás, tal como señalaron habitantes de los barrios Antonio Nariño, La Esperanza y Fenalco.

Según los reportes de El Nuevo Día, las exequias de Andrade Méndez serán este martes 27 de octubre de 2026. El cortejo fúnebre saldrá a la 1:20 p. m. y la ceremonia religiosa tendrá lugar a las 2:00 p. m. en la Parroquia La Medalla Milagrosa. Posteriormente, los restos de Fabio serán llevados al Camposanto San Bonifacio para la inhumación, donde familiares, amigos y conocidos le darán el último adiós.

En cuanto a las circunstancias de la muerte, los hechos continúan bajo investigación. La información preliminar indica que antes de la caída habría habido una discusión familiar; sin embargo, las autoridades aún no han establecido si se trató de un accidente o si la presunta riña está relacionada directamente con la tragedia. Lo que sí está claro, de acuerdo con El Nuevo Día, es que después de ser rescatado de la quebrada, Fabio Andrés fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco, cercano al sitio del incidente, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Para los seres queridos de Fabio, el desconsuelo es profundo, especialmente para su esposa y sus tres hijos, quienes ahora enfrentan la incertidumbre y el duelo mientras continúa la investigación sobre los sucesos previos a la caída. El desenlace aún no se ha definido y será la labor de las autoridades la que determine si hubo participación de terceros en la muerte de Andrade Méndez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Fabio Andrés Andrade en Ibagué?

Las honras fúnebres de Fabio Andrés Andrade Méndez se harán el martes 27 de octubre de 2026. El cortejo saldrá a la 1:20 p. m., seguido de una ceremonia religiosa en la Parroquia La Medalla Milagrosa a las 2:00 p. m., y después sus restos serán llevados al Camposanto San Bonifacio para su inhumación.

¿Qué falta por esclarecer sobre la muerte de Fabio Andrés Andrade en Ibagué?

Las autoridades de Ibagué aún deben determinar si la caída de Fabio Andrés Andrade a la quebrada La Pioja fue accidental o resultado de una presunta riña familiar. La investigación sigue en curso para aclarar las circunstancias exactas del suceso y establecer responsabilidades, según lo reportado por El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.