Ibagué se prepara para recibir uno de los encuentros académicos y técnicos más importantes alrededor de la infraestructura vial. Del 4 al 6 de noviembre, la ciudad será sede del XXIV Simposio Colombiano y V Iberoamericano sobre Ingeniería de Pavimentos, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para hablar de innovación, tecnología y soluciones para territorios sostenibles y resilientes. El evento tendrá como escenario el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo.

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La programación contempla tres jornadas con conferencias magistrales, presentaciones de trabajos técnicos, espacios académicos y un panel en el que se abordará el papel de las vías rurales como infraestructura estratégica para el país. El programa incluye diez ejes temáticos: diseño de pavimentos; estabilización; materiales y tecnologías; construcción y control de calidad; conservación, mantenimiento y rehabilitación; nuevas tecnologías sostenibles e innovadoras; planeación urbana y rural, gestión y seguridad vial; vías terciarias; concretos hidráulicos y mezclas asfálticas.

Entre los invitados internacionales aparece la ingeniera Diana Sánchez, del Reino Unido, quien abrirá el bloque internacional con la conferencia “Sostenibilidad y resiliencia en pavimentos: desafíos, innovación y oportunidades”. También está el ingeniero Erdrick Pérez González, de Canadá, con la charla “Desempeño y riesgo en pavimentos: de los datos mecánicos a las decisiones de ingeniería”.

La segunda jornada tendrá otros nombres destacados. El ingeniero argentino Lucas Manuel Vozzi hablará sobre “Macro y micro simulación de transporte público”, mientras que el mexicano Javier Alejandro Gómez Sánchez presentará “La IA propone, el ingeniero firma”. Además, está programado el panel Universidad-Empresa-Estado, con el tema “Caminos rurales: infraestructura estratégica, para una Colombia más conectada, equitativa y sostenible”, en el que figura la Gobernación del Tolima.

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La agenda también tendrá representación española. El ingeniero Norberto Feito Sánchez ofrecerá una conferencia sobre fabricación aditiva de gran formato y reciclaje de composites aplicada a soluciones sostenibles para el moldeo y la infraestructura vial. A esto se suma la conferencia nacional de Freddy Reyes Lizcano, enfocada en sostenibilidad y materiales emergentes en pavimentos.

En cuanto a las inscripciones, la organización contempla categorías para participantes generales, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesores y ponentes. El portal oficial indica que la tarifa ordinaria, con plazo hasta el 31 de octubre de 2026, es de 1.050.000 pesos para participantes generales, 950.000 pesos para estudiantes de posgrado, profesores y ponentes, y 400.000 pesos para estudiantes de pregrado.

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