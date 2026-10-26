Por: El Espectador

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La Registraduría Nacional dio inicio este 26 de octubre a la segunda edición de la "semana de la democracia", un espacio concebido especialmente para fortalecer el sistema democrático colombiano de cara a las futuras elecciones regionales de 2027. Según la entidad, esta nueva jornada se desarrolla en 16 ciudades y contará con más de 50 eventos en colaboración con 24 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. El evento se presenta como un ejercicio clave en el que diferentes actores unen esfuerzos para preparar el terreno electoral y, además, será al término de esta semana, el sábado 31 de octubre, cuando se publique el nuevo calendario electoral, como confirmó la Registraduría.

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De acuerdo con la información oficial suministrada por la propia Registraduría, el propósito fundamental de esta iniciativa es fomentar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales nacionales y promover valiosas reflexiones en torno a los desafíos que enfrenta la democracia en Colombia. Así mismo, la agenda de la semana busca abrir debates sobre los comicios de 2026 y sobre las elecciones de autoridades regionales previstas para 2027. Un objetivo también relevante consiste en ampliar el impacto territorial de estas discusiones con el fin de consolidar una participación política más diversa e incluyente.

Durante estos días de encuentro y formación, los temas que se tratarán son variados y reflejan la diversidad social y política del país. Entre ellos destacan la participación y representación de grupos étnicos, personas con discapacidad, personas trans y jóvenes. También se discutirá sobre la violencia que sufren las mujeres en el ámbito político, la incorporación de tecnología en los procesos electorales, la prevención de delitos en las elecciones y la observación por parte de actores nacionales e internacionales.

Entre las organizaciones aliadas se encuentran Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), la Fundación Colombia 2050 y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), así como organizaciones internacionales como ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), entre otras. El registrador Hernán Penagos expresó que estos espacios resultan esenciales para reafirmar los principios democráticos, fomentar la participación ciudadana y construir una democracia más sólida. Finalmente, Penagos subrayó que actualmente la democracia a nivel global enfrenta retos significativos, pues "más del 50 % de la ciudadanía no siente que la democracia satisface sus principales necesidades básicas", dejando claro el desafío de reconciliar a la ciudadanía con el sistema democrático.

¿Cuáles son los temas centrales de la semana de la democracia de la Registraduría?

La semana de la democracia impulsada por la Registraduría Nacional centra sus discusiones en participación y representación de grupos étnicos, personas con discapacidad, personas trans, jóvenes y mujeres, abordando la violencia política que enfrentan estas poblaciones. También se discute sobre el uso de tecnología en los procesos electorales, la prevención de delitos electorales y la importancia de la observación electoral por parte de entidades nacionales e internacionales, como destaca la misma Registraduría.

¿Qué organizaciones participan en la semana de la democracia organizada por la Registraduría?

Según la Registraduría Nacional, en la semana de la democracia hacen presencia Transparencia por Colombia, Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), Fundación Colombia 2050, Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y la Fundación GAAT, entre otras. A nivel internacional, participan ONU Mujeres, IDEA Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y la Fundación Konrad Adenauer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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