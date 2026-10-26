Un accidente entre un vehículo particular y el Tren de La Sabana se registró en la mañana de este lunes 26 de octubre en Cajicá, Cundinamarca. La emergencia ocurrió en el cruce férreo EPC, donde organismos de socorro y personal de seguridad acudieron para atender la situación y evaluar los daños.

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De acuerdo con los primeros reportes divulgados por Blu Radio, el automóvil involucrado es un Renault Twingo que terminó con daños visibles en una de sus puertas y en la parte trasera, luego del impacto con el tren. Según la información preliminar, no habría personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el conductor del carro no se habría percatado de la presencia del cruce férreo y que, al parecer, iba distraído. Cuando intentó arrancar, el vehículo fue impactado por el tren, en el que se movilizaban estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada.

Tras el choque, el automóvil quedó detenido junto al tren mientras los equipos de emergencia verificaban lo ocurrido. Por ahora, la información disponible no da cuenta de personas heridas, aunque las autoridades y los organismos presentes en el lugar deben establecer las circunstancias exactas del accidente.

Paso férreo estaría cerrado hasta las 9:00 de la mañana

La emergencia también afectó la movilidad en el sector de Cajicá, debido a la atención del choque en el cruce ferroviario. Según las autoridades, se estima que el tren retome sus operaciones sobre las 9:00 de la mañana.

Por eso, quienes transiten por este punto deben tener en cuenta posibles demoras mientras se normaliza la circulación. La hora anunciada para la reapertura corresponde a un reporte preliminar y está sujeta a la evolución de la atención en el lugar.

El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de extremar las precauciones al acercarse a los cruces ferroviarios, respetar la señalización y verificar que sea seguro avanzar antes de intentar atravesar la vía.

Las causas del accidente y las eventuales responsabilidades deberán establecerse con base en la información que entreguen las autoridades.

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