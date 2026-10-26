Por: El Espectador

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El general retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue nombrado como el nuevo embajador de Colombia en Perú, decisión que se produce tras haber sido declarado no responsable en un juicio civil llevado a cabo en Estados Unidos. Según El Espectador, Plazas Vega arribará a este cargo en reemplazo de su esposa, Thania Vega de Plazas, quien ya había recibido el beneplácito del gobierno peruano para asumir la embajada. Este cambio ocurre en un contexto marcado por el reciente fallo favorable a Plazas Vega, quien, desde 2022, enfrentaba una investigación en Estados Unidos por supuestos delitos de tortura y ejecución extrajudicial relacionados con el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

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La investigación fue impulsada después de que las hijas del magistrado Urán presentaran una demanda contra Plazas Vega en 2022, acusándolo de tener un rol determinante en las acciones militares que resultaron en la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. Este proceso legal culminó ante un jurado federal en Miami el 8 de septiembre, fecha en la que se decidió que Plazas Vega no sería considerado responsable de tales señalamientos. Así, el jurado descartó la obligación de pagar indemnización alguna a la familia del magistrado auxiliar, a pesar de que las demandantes insistían en que, como comandante de la Escuela de Caballería, el general tenía una responsabilidad directa en los hechos.

Antes del fallo, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente a Plazas Vega y solicitó a la cancillería, encabezada por Omar Bula, así como a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que acompañaran al militar en el proceso judicial en Miami, señalando que era “deber del Estado”. El mandatario remarcó la inocencia del general, citando decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia, y defendió la necesidad de proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas ante el “litigio estratégico” fuera del país.

En cuanto a Thania Vega, exsenadora del partido Centro Democrático, El Espectador informó que fue designada como embajadora ante Perú y que contaba con el aval del gobierno limeño. Vega, hija del exministro de Defensa Miguel Vega Uribe, ocupó una curul en el Congreso entre 2014 y 2018 como parte del Centro Democrático. En la actualidad, Plazas Vega asume la labor de gestionar la relación diplomática con Perú, uno de los ejes exteriores del gobierno de la Espriella luego de la reunión entre el presidente colombiano y su homóloga peruana, Keiko Fujimori.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luis Alfonso Plazas Vega fue nombrado embajador de Colombia en Perú?

El nombramiento de Plazas Vega como embajador en Perú se da luego de que fuera considerado no responsable por la justicia de Estados Unidos en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán. Esta designación busca fortalecer la representación diplomática en Lima y responde al interés del gobierno de la Espriella en las relaciones bilaterales tras la cita con la presidenta Keiko Fujimori, según reportó El Espectador.

¿Qué ocurrió en el juicio civil en Estados Unidos contra Luis Alfonso Plazas Vega?

El juicio civil en Estados Unidos surgió por una demanda interpuesta en 2022 por las hijas del magistrado Urán, quienes acusaron a Plazas Vega de participación en la tortura y ejecución extrajudicial de su padre durante la toma del Palacio de Justicia. El jurado federal en Miami determinó que Plazas Vega no era responsable, eximiéndolo de pagar indemnización alguna y permitiendo su posterior nombramiento como embajador, según la información de El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.