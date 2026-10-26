Por: Noticiero 90 minutos

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Un grupo de habitantes de la comuna 9 de Cali llevó a cabo un plantón en la carrera 15 con calle 9, expresando su preocupación ante la problemática que, según denuncian, se ha incrementado tras el desalojo de personas en situación de calle del sector de El Calvario, ubicado en el centro de la ciudad. De acuerdo con los testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, las consecuencias de estos desalojos han comenzado a sentirse de manera directa en barrios cercanos, donde algunas de estas personas se han desplazado para buscar refugio, alterando el entorno habitual de las comunidades receptoras.

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La situación ha generado alarma entre los residentes y las instituciones educativas de la zona. Según la comunidad, la presencia de personas en condición de calle ha despertado inquietud especialmente entre quienes hacen parte de los colegios Santa Librada e Industrial Antonio José Camacho. Los manifestantes denunciaron presuntos robos de contadores de servicios públicos, hurto de cables eléctricos y celulares, sumados a problemas de seguridad que se agudizan durante las noches, afectando la tranquilidad de los estudiantes y de quienes viven cerca de estos planteles.

Frente a este panorama, el propósito del plantón fue llamar la atención de las autoridades locales y exigir respuestas inmediatas para garantizar la seguridad en el entorno. La comunidad solicitó que la Alcaldía de Cali implementara medidas urgentes ante la percepción de una creciente inseguridad y el temor de que la situación continúe deteriorándose. Noticiero 90 Minutos, que ha seguido de cerca este caso, reportó que la protesta también generó afectaciones en la movilidad, pues el paso de vehículos se vio reducido a intervalos, lo que derivó en congestión vial y desvíos en las rutas del sistema MÍO (Masivo Integrado de Occidente).

Este episodio se desarrolla tras la operación Orión, un procedimiento en el centro de Cali donde las autoridades realizaron desalojos y capturas, impulsando así el desplazamiento de habitantes de calle hacia otras zonas. Mientras las intervenciones continúan en el centro de la ciudad, los habitantes de la comuna 9 reafirman su llamado para que se brinde una solución institucional que permita atender tanto la dimensión social del problema como los riesgos para la seguridad que señalan estar enfrentando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los residentes de la comuna 9 de Cali protestan por la inseguridad?

Los residentes de la comuna 9 de Cali protestan porque, según denuncias dadas a conocer por Noticiero 90 Minutos, la inseguridad en su sector se ha intensificado después del desalojo de personas en situación de calle de El Calvario. La comunidad ha señalado el aumento de hurtos y la sensación de inseguridad, especialmente en las zonas cercanas a las instituciones educativas.

¿En qué consiste la operación Orión mencionada en el contexto de los desalojos en Cali?

La operación Orión es una intervención realizada por las autoridades en el centro de Cali que incluyó desalojos y capturas, con el objetivo de modificar la dinámica en sectores como El Calvario. Según Noticiero 90 Minutos, tras esta intervención, numerosas personas en condición de calle se desplazaron a otras zonas de la ciudad, desencadenando problemáticas adicionales en barrios como la comuna 9.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.