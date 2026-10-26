Por: El Espectador

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Las recientes denuncias contra el expresidente Gustavo Petro han llamado la atención nacional luego de que Deicy Jiménez asegurara que existió una presunta red de entre 30 y 40 mujeres a las que se les habrían otorgado contratos con entidades del Estado como forma de pago por servicios sexuales. Jiménez, en entrevista con Semana, también manifestó que, cuando Petro era senador, le solicitó que comprara y transportara droga. Ante la gravedad de estas acusaciones, la defensora del pueblo, Iris Marín, solicitó de manera prioritaria que la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría investigaran el caso sin demoras y garantizando la protección de las víctimas, independientemente de la condición de quien resulte señalado.

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En su declaración, Marín fue clara en la importancia de que las autoridades actúen con independencia y celeridad para esclarecer los hechos y asegurar la aplicación de las sanciones pertinentes si se comprueban las acusaciones. Paralelamente, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección activaron medidas especiales para salvaguardar la vida e integridad de Jiménez, una instrucción dada por el presidente Abelardo de la Espriella, con el compromiso de brindar atención institucional coordinada, diligente y respetuosa de los derechos humanos.

Estas denuncias se suman a los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ha acusado irregularidades en el gobierno anterior, incluyendo la realización de fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño, así como la coordinación de un encuentro con exjefes paramilitares que involucraba también a Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Petro negó estos señalamientos y denunció a Rodríguez por diversos delitos, como peculado y calumnia agravada.

La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre inició una investigación penal sobre posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades públicas, incluyendo la supuesta contratación irregular de mujeres y las declaraciones de Rodríguez. Esta indagación la asumió una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien ya citó a declarar a Rodríguez y Laura Sarabia, entre otros funcionarios. La Fiscalía aclaró que, por la investidura de Petro, sólo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigarlo por hechos ocurridos durante su gobierno, y la Corte Suprema por hechos previos como senador.

Gustavo Petro, a través de un comunicado, negó haber otorgado contratos a cambio de favores sexuales y argumentó que la investigación sobre su vida íntima responde a una operación del actual gobierno. Petro insistió en que nunca ha cometido delitos en el ámbito sexual ni ha recurrido a uso político de temas personales contra sus oponentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gustavo Petro por presunta contratación de mujeres para favores sexuales?

Las acusaciones, presentadas por Deicy Jiménez en entrevista con Semana, señalan que durante el gobierno de Petro existió una red de entre 30 y 40 mujeres a quienes presuntamente se otorgaron contratos con entidades del Estado como pago por servicios sexuales. Además, Jiménez afirmó que cuando Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga. Las autoridades han considerado estas denuncias como graves y han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Qué procedimientos siguen las autoridades en Colombia cuando un exmandatario es denunciado penalmente?

Según información divulgada por la Fiscalía y citada en El Espectador, cuando un exmandatario es denunciado penalmente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asume las investigaciones por hechos ocurridos durante su mandato, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga hechos supuestamente cometidos antes o después de ocupar la presidencia, como en el periodo en que Gustavo Petro fue senador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.