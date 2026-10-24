Por: El Espectador

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El Consejo Superior de Política Criminal dio luz verde al proyecto de ley de sometimiento presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca que miembros de organizaciones ilegales abandonen las armas y accedan a beneficios judiciales. La propuesta, que obtuvo 14 votos de apoyo y solo uno en contra, contó con el respaldo de entidades clave como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia y el Congreso, según lo reportado oficialmente.

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El contexto de la aprobación es relevante, ya que el 21 de octubre las comisiones primeras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes habían dado su visto bueno, dejando al Congreso la tarea de avalar el texto definitivo antes del 4 de noviembre. El objetivo de este proyecto es crear un mecanismo legal que facilite la desmovilización y el sometimiento voluntario de integrantes de estructuras criminales, permitiendo su transición hacia la legalidad bajo ciertas condiciones y beneficios.

No obstante, el 20 de octubre, la Corte Suprema de Justicia fue clara al manifestar sus inquietudes sobre el articulado. En un concepto enviado al Consejo Superior de Política Criminal, el máximo tribunal advirtió que ciertos puntos del proyecto podrían generar tensiones y riesgos constitucionales. Entre sus principales observaciones está la creación de un Registro de Organizaciones Terroristas, cuyos efectos penales y patrimoniales requirieron ajustes. La Corte indicó que la mera inclusión de una persona u organización en este registro administrativo no puede ser considerada prueba suficiente para establecer la responsabilidad penal o patrimonial, insistiendo en que debe existir información objetiva, verificable y suficiente en estos procedimientos.

Asimismo, el alto tribunal llamó la atención sobre la figura del alto comisionado, que podría invadir competencias propias de la rama judicial. Según la Corte Suprema, “su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de última ratio, lesividad y proporcionalidad”.

Otra preocupación importante es la ausencia de una regulación clara sobre la notificación y acceso a las razones de inclusión en el registro, dado que estos procedimientos podrían apoyarse en informes clasificados sin valor probatorio en los procesos judiciales. Además, la Corte reiteró la importancia de mantener la separación de poderes y la garantía de control judicial sobre cualquier medida restrictiva de derechos.

Finalmente, el tribunal resaltó que el aporte más relevante del proyecto es su mirada integral sobre redes de apoyo, tecnología y financiación del terrorismo, aunque advirtió que su constitucionalidad depende de la implementación de los ajustes sugeridos.

¿Cuáles son las principales críticas de la Corte Suprema de Justicia al proyecto de ley de sometimiento?

De acuerdo con la información citada de la Corte Suprema de Justicia, las críticas centrales se enfocan en la creación y el uso del Registro de Organizaciones Terroristas como base para imponer consecuencias penales y patrimoniales sin suficientes garantías procesales. El tribunal cuestiona la falta de pruebas contundentes, el riesgo de violar el debido proceso y la posible invasión de competencias judiciales por parte de figuras administrativas. Además, afirma que las restricciones propuestas carecen de una motivación y justificación adecuada, lo que pone en riesgo el equilibrio constitucional y la protección de derechos fundamentales.

¿Qué implica el Registro de Organizaciones Terroristas en el proyecto de ley y cómo afecta a los derechos de los implicados?

Según el concepto de la Corte Suprema, el Registro de Organizaciones Terroristas es un mecanismo administrativo que busca identificar a personas u organizaciones como terroristas. Sin embargo, su inclusión en este registro no reemplaza la necesidad de pruebas legales para atribuir delitos ni debe suponer automáticamente responsabilidad penal o patrimonial. La Corte destaca que la falta de garantías en el acceso a la información y la notificación puede afectar seriamente los derechos de los implicados, vulnerando el debido proceso y la separación de poderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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