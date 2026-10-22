Por: El Espectador

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El exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, enfrenta una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia, derivada de presuntas irregularidades detectadas en el proceso para construir un colegio con énfasis agrícola en el municipio de Suaita, Santander. Según la información recogida por El Espectador, la acusación fue realizada por un fiscal delegado ante el alto tribunal, quien señaló a Aguilar Hurtado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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Los hechos relevantes de este caso se remontan a 2021, cuando Aguilar Hurtado habría autorizado la compra de un predio por un valor de 551 millones de pesos colombianos (COP), destinado a la construcción del centro educativo. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, la adquisición del lote fue cuestionada desde un inicio por un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura, quien advirtió sobre varias restricciones: la presencia de fuentes hídricas, existencia de bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas vigente por 30 años. A pesar de estos reparos técnicos, la administración departamental continuó con el proyecto, y el 7 de diciembre de 2022, el secretario de Infraestructura suscribió el contrato que había sido delegado por el gobernador.

El contrato general por la ejecución de la obra se acordó por un monto de 15.280 millones de pesos, aunque, según la Fiscalía citada por El Espectador, dicho acuerdo carecía de estudios completos, diseños definitivos y las licencias ambientales requeridas. Incluso, se determinó que el presupuesto aprobado no contemplaba el monto total de las obras. Las condiciones contractuales establecían que el contratista debía verificar la viabilidad del terreno y asumir eventualmente los costos relacionados; no obstante, en octubre de 2023, el contratista pidió una adición presupuestal de 6.500 millones de pesos, que fue concedida.

Parte de los primeros pagos recibidos —por 3.339 millones de pesos— se destinó a la compra del lote y a actividades iniciales de obra, como movimientos de tierra. Sin embargo, en febrero de 2024, el avance de la construcción se suspendió, al determinar las autoridades ambientales que lo realizado debía ser demolido. La Fiscalía también sostiene que la planeación del proyecto no incluyó recursos para el personal docente ni verificó si había estudiantes potenciales para las nuevas instalaciones. Más aún, existiría un colegio con diez sedes en la zona, lo que cuestiona la necesidad de la nueva obra. Estas fallas habrían producido, de acuerdo con la Fiscalía y fuentes de El Espectador, un daño patrimonial estimado de 3.339 millones de pesos.

¿Por qué fue acusado Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado ante la Corte Suprema de Justicia?

De acuerdo con la acusación presentada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Aguilar Hurtado es señalado de haber permitido irregularidades legales y administrativas en la construcción de un colegio agrícola, lo que incluyó contratar sin estudios completos ni licencias, aprobar adiciones presupuestales y pasar por alto advertencias técnicas, ocasionando un posible detrimento patrimonial.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades detectadas en el contrato del colegio agrícola en Suaita?

De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, las irregularidades principales incluyen la compra de un predio con restricciones legales y ambientales, ausencia de estudios y licencias requeridas, falta de presupuesto suficiente para la obra y el personal docente, además de la posible innecesaridad del centro educativo para la comunidad, sumando un daño patrimonial confirmado por la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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