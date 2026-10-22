Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump anunció una medida contundente al imponer restricciones de visa a 21 ciudadanos colombianos, entre quienes se encuentran políticos de relevancia nacional. Destacan figuras como Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional; ambos enfrentan procesos judiciales vinculados al caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD). También figuran Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo por Opción Ciudadana; José Mesa Betancur, exalcalde de Envigado por Cambio Radical, y los exsenadores Julio Elías Chagüí, del Partido de La U, y Liliana Bitar, del Partido Conservador.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el comunicado oficial, Estados Unidos dirige estas acciones a "ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política". La medida, respaldada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, comprende también a los familiares de los sancionados, lo que amplía el alcance de la decisión. Según el documento citado, la administración Trump expresa respaldo explícito al gobierno colombiano en la lucha contra el crimen organizado, subrayando su intención de eliminar dicha influencia en instituciones como tribunales, fuerzas policiales y el poder legislativo.

En el caso de Yahir Acuña, recientemente se le ha cuestionado por presuntos vínculos irregulares en procesos de contratación y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema. El presidente colombiano incluso lo acusó públicamente de malversación, a lo que Acuña respondió con recriminaciones directas hacia el mandatario. Por otra parte, cuatro de los siete políticos mencionados tienen relación directa con el escándalo de corrupción que sacude a la UNGRD. Manzur y Manrique están actualmente privados de la libertad, en espera de juicio por su posible participación en las irregularidades que, según la información disponible, habrían ocurrido bajo el gobierno de Gustavo Petro.

La excongresista Liliana Bitar, aunque no está privada de la libertad, enfrenta cargos por haber votado a favor de créditos propuestos por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presuntamente a cambio de contratos para su región. Julio Elías Chagüí, por su lado, está vinculado a investigaciones en la Corte Suprema por supuestas maniobras de direccionamiento de contratos, todo esto según las declaraciones recogidas por Olmedo López, exfuncionario de la UNGRD, reportadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué políticos colombianos afectan las restricciones de visa impuestas por el gobierno de Donald Trump?

Las restricciones de visa afectan a 21 ciudadanos colombianos, incluidos políticos conocidos como Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manrique, Yahir Acuña, José Mesa Betancur, Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, quienes están involucrados en investigaciones por corrupción o relación con el escándalo de la UNGRD, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos impuso restricciones de visa a políticos colombianos vinculados al caso UNGRD?

Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a actividades de corrupción o narcotráfico que, según el comunicado oficial, socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio. Cuatro de los siete políticos mencionados están relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD ocurrido bajo el gobierno de Gustavo Petro, y algunos ya se encuentran privados de la libertad mientras esperan juicio.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.