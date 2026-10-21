Un nuevo y definitivo capítulo sacude el escenario político nacional tras revelarse la que es considerada la prueba reina de los intentos del gobierno Petro por alterar el rumbo de las justas presidenciales. Un conjunto de chats y registros de audio obtenidos y publicados por revista Semana exponen de manera directa cómo Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la administración de Gustavo Petro, desplegó una intensa estrategia de presión para que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso emitiera declaraciones incriminatorias contra el entonces candidato y hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Las comunicaciones reveladas por la citada revista sitúan las maniobras en las semanas previas tanto a la primera como a la segunda vuelta presidencial de 2026. En aquel momento, De La Espriella lideraba las preferencias de voto frente a Iván Cepeda, carta del petrismo, lo que generó desesperación en sectores cercanos al Ejecutivo. A través de mensajes de WhatsApp y notas de voz enviadas a Mancuso, De Currea-Lugo advirtió sobre un escenario electoral adverso y sugirió la necesidad de articular un “golpe de opinión” de alto impacto para fracturar la ventaja del candidato opositor.

En uno de los audios más comprometedores difundidos por la investigación periodística, el exasesor gubernamental le expresa al excomandante de las AUC su temor ante una posible traición institucional por parte de quienes llegaran al poder, utilizando referencias históricas para coaccionar al exparamilitar: “Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, manifestó De Currea en la grabación, agregando a modo de advertencia: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”.

Para justificar la urgencia de la intervención de Mancuso, el exfuncionario recurrió a ejemplos de campañas pasadas donde giros discursivos de última hora modificaron las estadísticas electorales, comparando la situación con estrategias previas implementadas en la historia política reciente del país. Enseguida, De Currea lanzó la petición directa de inmiscuir al exjefe paramilitar en el debate político: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”, argumentó, insistiendo en que su pronunciamiento “podría ser determinante en las elecciones”.

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El expediente probatorio detalla que los contactos iniciaron formalmente el pasado 23 de mayo, a escasos ocho días de la primera vuelta, cuando De Currea le propuso a Mancuso conceder una entrevista para su portal web personal bajo el pretexto de “ayudar en algo de cara a las elecciones”. Junto a la invitación, el exasesor le hizo llegar un cuestionario compuesto por diez preguntas directas orientadas a vincular a De La Espriella con estructuras paramilitares durante sus años de mayor expansión en el país, indagando sobre supuestos nexos políticos, financieros e intermediaciones jurídicas.

Entre los interrogantes remitidos figuraban planteamientos encaminados a inducir respuestas incriminatorias, tales como cuestionar el origen de los dineros de clientes del entonces candidato o exigir afirmaciones bajo juramento sobre supuestas relaciones con las autodefensas. “Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en uno de los chats aportados.

Ante las revelaciones, Salvatore Mancuso confirmó haber recibido las comunicaciones por parte del exasesor presidencial, mientras que los intentos periodísticos por obtener una respuesta o defensa directa por parte de Víctor de Currea-Lugo no han obtenido contestación. Estas nuevas evidencias se suman a los antecedentes del fallido ‘Pacto de Valledupar’ de octubre de 2025, robusteciendo las investigaciones sobre el uso presuntamente irregular de aparatos estatales y operadores políticos para desestabilizar contendores democráticos desde las más altas esferas del poder.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.