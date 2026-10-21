El escándalo judicial que envuelve al círculo cercano del anterior Gobierno escaló a un nuevo nivel este miércoles, luego de que la catalana Eva Ferrer se conectara desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía General de la Nación. La diligencia, convocada para ampliar formalmente las graves denuncias formuladas en contra de la ex primera dama Verónica Alcocer, cuenta con la aportación de un robusto paquete de elementos materiales probatorios que prometen sacudir los estrados judiciales en las próximas horas.

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La expectativa en torno a la diligencia quedó evidenciada cuando la revista SEMANA reveló en exclusiva una imagen de Ferrer a la espera del inicio formal de la sesión virtual, flanqueada por documentos, registros fotográficos y los soportes documentales que su equipo jurídico incorporará legalmente al expediente. Esta citación responde directamente al proceso penal abierto a raíz de las explosivas revelaciones hechas públicas por medio de audios periodísticos, en los cuales la exfuncionaria catalogó sin ambigüedades al núcleo cercano de la ex primera dama como una presunta “mafia”.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, el abogado penalista Johnny Batalla, miembro del equipo jurídico de la ciudadana catalana, confirmó la participación activa de su representada en la diligencia de este miércoles y ratificó la entrega formal de los elementos probatorios: “En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, manifestó el jurista. Asimismo, enfatizó que todo el material recopilado se entregará “respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”.

Las ramificaciones de este proceso judicial trascienden las fronteras nacionales. En entrevistas previas concedidas a SEMANA, Ferrer expuso con detalle el supuesto modus operandi de una red criminal que gravitaría alrededor de Verónica Alcocer, señalando que tanto ella como personas de su círculo más íntimo habrían participado en actividades de tráfico de drogas y armamento. De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera, estas operaciones ilícitas habrían incluido vuelos clandestinos hacia Venezuela, donde se transportaban estupefacientes a cambio de millonarias sumas de dinero, hechos que ya fueron ratificados formalmente ante la Procuraduría General de la Nación.

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Ante la magnitud de los señalamientos, la defensa de Ferrer confirmó que no agotará sus recursos en el ámbito local, sino que planea trasladar la totalidad de las evidencias y testimonios recabados a la justicia de los Estados Unidos, instancia con la que ya se habrían mantenido contactos preliminares. Mientras los organismos de investigación evalúan la pertinencia y contundencia del material probatorio aportado por la defensa de la catalana, el caso reaviva el debate nacional sobre los controles de legalidad y la presunta corrupción institucional durante el periodo presidencial anterior.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.