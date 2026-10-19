Así como salieron a flote unas declaraciones delicadas sobre Gustavo Petro, otro detalle que salpica al exmandatario de Colombia no pasó desapercibido en la entrevista de Noticias RCN a Verónica Alcocer.

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La ex primera dama conversó desde su sitio de residencia en el territorio nacional con el periodista José Manuel Acevedo, por lo que cada situación quedó bajo lupa y una de ellas tiene que ver con la decoración del lugar.

En ese sentido, los planos de cámara durante esa conversación permitieron observar que Petro no está en ninguna de las fotografías del espacio elegido por Alcocer para el encuentro en cuestión.

Las imágenes que hacen parte de la ambientación del lugar son parte del recuerdo de la exesposa del presidente de Colombia junto a sus dos hijas, Antonella y Sofía.

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Alcocer afirmó que se separó de Petro el 10 de agosto de 2026, determinación que para el caso habría expresado al evitar recuerdos gráficos de quien fuera su pareja sentimental. Esta es una captura de pantalla que refleja el tema.

Si bien la presentación del sitio parecería algo aleatorio, la reaparición de Alcocer en público a través de Noticias RCN se convirtió en un escenario de alta exposición ante los medios de comunicación y, en general, ante la sociedad nacional.

Cabe remarcar que la mamá de las dos hijas menores del líder del Pacto Histórico ha estado lejos de los focos de Colombia desde hace varios meses, incluso antes del final del mandato presidencial. Eso sí, sus respuestas sobre él fueron positivas en la entrevista.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, aseguró.

Eso sí, como otro dato llamativo, la fecha que Alcocer dio de su separación con Petro tendría una contradicción frente a otros episodios como las menciones que él hizo sobre la ruptura matrimonial.

Así, este nuevo capítulo quedó como parte de una entrevista de más de media hora con RCN que ofreció la alternativa de ver detalles que se suman al caso.

¿Cuánto duró el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

El vinculo matrimonial entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer tuvo una duración oficial de 26 años.

La historia de la pareja comenzó en el año 2000, periodo en el que contrajeron nupcias formalmente e iniciaron la construcción de su hogar familiar.

A lo largo de este periodo, la unión acompañó la trayectoria del líder político en sus distintas etapas legislativas, gubernamentales y campañas presidenciales.

Sin embargo, tras años de especulaciones sobre su convivencia diaria, ambos confirmaron públicamente el cierre definitivo de su relación como pareja sentimental.

La formalización legal de la separación civil concluyó formalmente hacia mediados del año 2026 mediante la firma de los documentos de divorcio correspondiente.

Recientemente, la propia Verónica Alcocer detalló que la disolución de su unión matrimonial se concretó de manera definitiva el 10 de agosto de 2026.

La ex primera dama explicó que durante años procuró mantener la unidad del hogar, respetando el bienestar de los hijos en común de la familia.

Pese al cese de la vida en pareja, ambos sostienen un trato cordial centrado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida hacia su descendencia.

El fin de esta relación marca el cierre de una de las uniones más visibles de la política pública colombiana durante el último cuarto de siglo.

Durante los 26 años de matrimonio, la pareja superó múltiples desafíos personales y públicos en el marco del intenso panorama institucional del país suramericano.

El proceso de separación se manejó bajo esquemas institucionales y legales de mutuo acuerdo, garantizando la privacidad de los asuntos estrictamente personales.

Ambas figuras continúan sus trayectorias individuales manteniendo una comunicación fluida enfocada prioritariamente en la estabilidad de su entorno familiar y social cercano.

Esta etapa concluye de forma pacífica, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida personal de los dos reconocidos personajes públicos colombianos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.