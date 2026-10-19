Las recientes revelaciones publicadas por el periodista Melquisedec Torres en sus redes sociales revelaron los detalles de un presunto acuerdo clandestino conocido como el ‘Pacto de Valledupar’. La controversia escaló de manera drástica luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reconfirmara públicamente los hechos a través de un video difundido, en el cual admitió que emisarios del actual Gobierno habrían intentado presionar a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para fabricar señalamientos judiciales contra reconocidas figuras de la oposición política.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información expuesta en la investigación periodística y respaldada por el testimonio de Mancuso, los hechos se remontarían a encuentros sostenidos en octubre de 2025 en la capital del Cesar. En dichas reuniones, delegados oficiales habrían solicitado a los exjefes paramilitares que accedieran a formular acusaciones directas contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy mandatario y entonces figura pública Abelardo De La Espriella, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El objetivo primordial de dicha maniobra habría sido desacreditar a estas personalidades en medio de la contienda electoral y debilitar los contrapesos institucionales para ganar las elecciones.

Al referirse a la propuesta ilegal planteada por los emisarios gubernamentales, Mancuso fue enfático en señalar que la respuesta colectiva de los exmandos paramilitares fue de rechazo categórico. En su declaración audiovisual, el exjefe de las AUC aseveró textualmente: “Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Abelardo De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Asimismo, el exparamilitar indicó que el encuentro frustrado había sido abordado previamente con el propio presidente Gustavo Petro un año antes en Montería, bajo la premisa institucional de buscar un cierre definitivo al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

La negativa de los exparamilitares a secundar la presunta estrategia oficial generó profundas fisuras y tensiones dentro de las mesas de diálogo impulsadas por el Ejecutivo. Según los reportes periodísticos, los emisarios gubernamentales habrían insistido en condicionar beneficios jurídicos o cupos de libertad transicional a cambio de declaraciones incriminatorias, lo que desató un fuerte malestar entre los exjefes de las autodefensas presentes en el recinto. Ante la gravedad de los señalamientos, diversos sectores políticos, encabezados por el Centro Democrático, exigieron formalmente a la Fiscalía General de la Nación que abra una indagación exhaustiva para establecer si existió un uso indebido de las instituciones del Estado y de la justicia transicional con fines de persecución política.

Mientras los estrados judiciales evalúan la apertura de investigaciones preliminares para determinar responsabilidades penales y disciplinarias, el escándalo del ‘Pacto de Valledupar’ continúa sacudiendo los cimientos de la política nacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.