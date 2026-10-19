Así como hubo revelaciones sobre el asesinato a Miguel Uribe Turbay, la confesión judicial de un menor de edad aprehendido sacó a la luz pública la trama criminal para ejecutar el asesinato de John Jairo Torres, conocido popularmente como ‘Calzones’.

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El ente fiscal ha logrado hasta la fecha la detención formal de dos personas implicadas en el hecho contra el exalcalde de Yopal, registrándose además en el expediente videollamadas desde recintos carcelarios y múltiples alias.

La investigación penal cobró impulso decisivo luego de conocerse la declaración libre presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el menor de 17 años que disparó contra el exmandatario el pasado 29 de septiembre. Así la replicó El Tiempo.

En la fecha señalada, Torres compartía amistosamente con varios allegados dentro del predio rural La Selvita, espacio donde preparaban chorizos al momento de la sorpresiva incursión armada.

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La versión del joven sicario, que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, da cuenta de la ruta que él siguió para cometer el crimen.

El sicario inició su desplazamiento geográfico saliendo desde la región del Eje Cafetero con rumbo hacia los Llanos Orientales, haciendo escalas intermedias estratégicas en la capital Bogotá y posteriormente en Tunja.

El dossier judicial documenta comunicaciones telefónicas originadas desde centros penitenciarios, así como la conformación de una red orientada al tráfico de estupefacientes por parte del menor y su cómplice.

En esta estructura participaba activamente Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, identificado como el segundo sospechoso capturado por este homicidio que conmocionó profundamente a los habitantes de Yopal.

Entre las revelaciones de lo dicho por el menor está que la “vuelta” para matar a John ‘Calzones’ se pactó en 30 millones de pesos: 10 millones los iba a recibir él, otros 10 iban para alias Llanero y el resto se lo quedaría un hombre preso en la cárcel de Duitama, quien también orquestó el asesinato.

Pese al trato económico concertado, a las billeteras digitales del menor y de su acompañante solo les depositaron la suma de 400.000 pesos en la plataforma Nequi para costear traslados en Casanare.

El autor material relató a las autoridades que permanecía en el municipio de Riosucio, Caldas, cuando un pariente privado de la libertad en el centro carcelario de Cómbita le ordenó viajar a Tunja a montar un expendio de drogas.

Con el dinero enviado para los pasajes, arribó primero a Bogotá, donde un sujeto apodado ‘Sicario’ le transmitió las coordenadas necesarias para coordinar sus desplazamientos dentro del perímetro urbano capitalino.

El procesado pernoctó en la localidad de Suba Rincón antes de trasladarse hacia Tunja para instalarse temporalmente en el barrio Cojines del Zaque.

En el transcurso de las actuaciones hizo aparición el alias ‘Mara’, sujeto que contactó el 15 de septiembre a ‘Llanero’ con el propósito de enviar a la dupla hacia Villanueva para recolectar armamento.

‘Mara’ les hizo una videollamada para decirles que había una “vuelta” para “cascar” a un “man” en Yopal, por la que estaban pagando 30 millones.

Para cometer el atentado, los delincuentes consiguieron un vehículo en Paz de Ariporo, lugar donde ‘Llanero’ habría ultimado al campesino Bernabé Jiménez el 28 de septiembre para despojarlo de su motocicleta.

La noche previa al ataque, los agresores pernoctaron en Morichal, sitio donde una mujer apodada ‘La Hembra’ les ratificó las indicaciones de ubicación para consumar la agresión al día siguiente.

Al llegar en la mañana al predio La Selvita, el menor conversó inicialmente con la víctima sobre vehículos, recibiendo como respuesta de Torres la sugerencia de consultar las redes sociales.

Ante la presencia de numerosos testigos, ‘Llanero’ insistió en ejecutar la acción planificada, aproximándose al exalcalde para entablar diálogo mientras el menor disparaba su arma de fuego contra la humanidad del líder.

Durante la huida posterior, la motocicleta volcó en la carretera, obligando a los atacantes a correr en rumbos opuestos, escenario donde las autoridades lograron interceptar y capturar al menor infractor.

La fiscal seccional Erika Alejandra Figueroa encabeza las diligencias del caso, sumando a las pruebas técnicas las declaraciones presenciales brindadas por un hombre y una mujer que presenciaron los hechos.

Posteriormente, efectivos policiales arrestaron a ‘Llanero’ en el barrio Los Lanceros de Tunja durante un operativo donde incautaron sustancias alucinógenas y detuvieron a una mujer en condición de flagrancia.

La fiscal Figueroa imputó formalmente al detenido por homicidio agravado, cargo que no fue aceptado, disponiéndose su reclusión preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en los juzgados.

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