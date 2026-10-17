El asesinato de John Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como ‘John Calzones’, habría sido coordinado mediante contactos entre personas que estaban fuera y dentro de centros carcelarios.

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(Vea también: Por qué le decían Jhon ‘Calzones’ al exalcalde asesinado; tuvo millonarios y cuestionables negocios)

La investigación de la Fiscalía avanzó con el testimonio del adolescente de 17 años señalado de dispararle al exmandatario, quien entregó detalles sobre el supuesto pago y la organización del ataque, según información publicada por El Tiempo.

El crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2026 en la finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal, Casanare. Torres recibió varios disparos y fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde falleció.

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Después del ataque, el joven señalado de accionar el arma fue aprehendido, mientras las autoridades continuaron las labores para ubicar a otros posibles participantes.

El pago que se habría acordado por el asesinato de ‘John Calzones’

Según el relato entregado por el adolescente a los investigadores, por el homicidio se ofrecieron 30 millones de pesos. De ese monto, 10 millones habrían sido destinados al joven señalado de disparar y otros 10 millones a Eduard Daniel Martínez Pinzón, conocido como alias Llanero, quien fue capturado por su presunta participación en el caso. El resto, según esa versión, correspondería a un hombre que estaría privado de la libertad en Duitama, Boyacá.

La declaración también describe una serie de contactos previos al ataque. De acuerdo con lo publicado por El Tiempo y retomado por otros medios, el adolescente habría recibido instrucciones para desplazarse entre municipios y encontrarse con otras personas vinculadas a la preparación del crimen. En el testimonio aparecen varios alias que ahora hacen parte de las pesquisas para establecer quiénes habrían intervenido en la planeación.

En su versión, el joven contó que llegó a Bogotá y recibió indicaciones para continuar su recorrido. Posteriormente, habría tenido comunicación con personas que le hablaron de un encargo en Yopal y del dinero que recibirían por cumplirlo. La investigación busca contrastar estos señalamientos con las demás pruebas recopiladas por la Fiscalía.

El testimonio también menciona a una mujer conocida con el alias de ‘La Hembra’, quien presuntamente les habría indicado el lugar en el que debían ejecutar el ataque. Además, el adolescente señaló que la motocicleta utilizada para movilizarse habría sido robada a un campesino en Paz de Ariporo. Estos elementos forman parte de la reconstrucción del caso que adelantan las autoridades.

¿Qué se sabe de los capturados por el crimen?

El adolescente de 17 años fue aprehendido después del asesinato y quedó a disposición de las autoridades judiciales bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

De acuerdo con los reportes periodísticos, aceptó los cargos relacionados con el homicidio. Por su parte, alias Llanero fue capturado posteriormente en Tunja y es señalado de haber acompañado al joven durante la ejecución del plan.

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