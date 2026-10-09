Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó a Eduard Daniel Martínez Pinzón por su presunta participación en el homicidio de Jhon Jairo Torres Torres, reconocido exalcalde de Yopal (Casanare) y conocido públicamente como “Jhon Calzones”. De acuerdo con la información proporcionada por la Seccional Casanare, Martínez Pinzón, quien es el segundo capturado vinculado con este caso, habría viajado desde Tunja (Boyacá) con el propósito específico de localizar a la víctima, identificar el lugar del ataque y participar de manera activa en el crimen.

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La investigación de la Fiscalía detalla que Martínez Pinzón no actuó en solitario, sino que habría facilitado el desplazamiento del adolescente señalado de perpetrar el asesinato. Según las autoridades, este adulto trasladó al menor en motocicleta hasta la finca ubicada en una zona rural de Yopal. Allí, el adolescente descendió del vehículo y disparó un arma de fuego contra el exmandatario. Tras el ataque, el exalcalde fue trasladado con heridas graves a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento, según el reporte médico divulgado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro.

Después del crimen, el menor intentó huir de la escena; sin embargo, durante la escapatoria en motocicleta, sufrió un accidente. La comunidad intervino, lo retuvo y entregó a las autoridades, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. El adolescente aceptó su responsabilidad y actualmente permanece internado de forma preventiva en un centro especializado.

Por otro lado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional detuvieron a Martínez Pinzón el 7 de octubre en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial. A este individuo le fue imputado el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad. Sin embargo, no aceptó los cargos durante la audiencia y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El crimen, ocurrido el 29 de septiembre en la finca de Torres, fue captado por cámaras de seguridad que registraron la llegada de los dos atacantes en motocicleta. El caso ha tenido amplia repercusión regional, especialmente porque “Jhon Calzones” era una figura conocida en Casanare. La muerte del exalcalde fue confirmada tras una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de la Orinoquía, ya que los disparos comprometieron sus órganos internos y, a pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible estabilizarlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era “Jhon Calzones” y por qué su asesinato generó impacto en Yopal?

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue exalcalde de Yopal y figura relevante en Casanare. Su asesinato generó impacto debido a su reconocimiento público y el hecho de que las circunstancias del crimen, detalladas por la Fiscalía y divulgadas por el gobernador de Casanare, destacaron la violencia con la que fue atacado en su finca.

¿Qué delito se le imputó a Eduard Daniel Martínez Pinzón y cuál es su situación jurídica actual?

La Fiscalía le imputó a Eduard Daniel Martínez Pinzón el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad relacionado con el homicidio de Jhon Jairo Torres. Aunque no aceptó el cargo, actualmente cumple medida de aseguramiento en un centro carcelario, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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