Por: El Espectador

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión relevante el viernes 9 de octubre al absolver a Aníbal Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia en el periodo 2004-2007, de las acusaciones por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La investigación había sido adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que señaló a Gaviria por una serie de actuaciones ligadas a la celebración y ejecución de un contrato firmado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz. El valor inicial de dicho contrato superaba los 41.000 millones de pesos colombianos, pero tras varias modificaciones, su valor final superó los 61.000 millones de pesos.

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De acuerdo con la Fiscalía, existieron tres hechos principales bajo sospecha. El primero hacía referencia al aumento del anticipo entregado al contratista, que pasó del 25 % al 29 %. El segundo concernía a la celebración en 2007 de un contrato adicional que permitió incluir nuevos tramos de pavimentación. El tercero fue la firma de un otrosí para incorporar la construcción de un puente sobre el río Nechí, lo que, según el ente acusador, iba más allá del alcance original del contrato.

Sobre la responsabilidad penal de Gaviria en la presunta apropiación de recursos públicos, la Corte Suprema analizó que el incremento en el porcentaje del anticipo no constituía una conducta punible ya que era una condición contractual modificable, y no se evidenció que se hubieran vulnerado los requisitos legales fundamentales. En el caso del contrato adicional, el alto tribunal estableció que las ampliaciones fueron justificadas y correspondían con la naturaleza del acuerdo inicial. Sin embargo, al abordar el otrosí, la Sala determinó que efectivamente la construcción del puente sobre el río Nechí rebasó el objeto pactado y debía someterse a otro proceso de selección contractual. Pese a ello, no se acreditó responsabilidad directa de Gaviria, ya que la delegación de funciones, en este caso en la Secretaría de Infraestructura, no implica automáticamente responsabilidad penal para el superior, salvo que se demuestre conocimiento o participación explícita, lo cual no fue el caso según la Corte.

Finalmente, la Sala determinó que no había pruebas de una apropiación efectiva de recursos ni indicios de beneficio ilícito para Gaviria. De acuerdo con la decisión, los dineros del anticipo se desembolsaron dentro de los parámetros del contrato y la administración de estos recursos estuvo a cargo de las entidades de Interventoría y dependencias técnicas respectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue absuelto Aníbal Gaviria por la Corte Suprema de Justicia?

Aníbal Gaviria fue absuelto porque la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó que las modificaciones contractuales, el incremento del anticipo y los contratos adicionales investigados no constituyeron delitos. Las pruebas demostraron que Gaviria delegó correctamente la contratación y no se comprobó apropiación indebida de recursos ni una participación directa en las supuestas irregularidades.

¿Qué significa contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia?

En Colombia, un contrato sin cumplimiento de requisitos legales ocurre cuando no se respetan los procedimientos, pasos o normas obligatorias establecidas en la ley para la celebración de contratos públicos. Incluye casos en los que se omiten procesos de selección o se alteran las condiciones esenciales, lo que puede dar lugar a responsabilidades penales para los involucrados si se demuestra dolo o negligencia.

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