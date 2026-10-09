Por: El Espectador

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El gobierno, a través del Ministerio del Interior, se prepara para emitir un nuevo decreto que regulará la protesta en Colombia, una decisión que ha despertado tanto expectativas como críticas por parte de distintos sectores. De acuerdo con lo anunciado por Rodrigo Lara, ministro del Interior, el presidente Abelardo de la Espriella firmará este articulado en las próximas horas. Lara explicó que la esencia de este decreto es diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos y garantizar la protección del derecho a la manifestación sin que la Fuerza Pública intervenga, salvo que exista violencia. Según palabras textuales del ministro, el objetivo es establecer que “ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien no esté”, dejando claro que se busca proteger el ejercicio pacífico de este derecho fundamental.

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El origen del decreto se remonta a una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, la cual ordenó al gobierno precisar las normas que deben limitar la actuación de la Fuerza Pública en el contexto de protestas ciudadanas. Además, el texto legal ha sido construido con el acompañamiento de organizaciones sociales, enfocándose en definir claramente el concepto de violencia dentro del marco de la protesta social, según lo expuesto por Lara. De acuerdo con el ministro, el principio fundamental del decreto es privilegiar el diálogo y la protección de la protesta pacífica, mientras que ante actos de violencia, se aplicarán medidas encaminadas a controlar la situación y resguardar los derechos de terceros. “Siempre: no es la violencia, es el diálogo”, reiteró Lara sobre el espíritu del documento.

De igual forma, Lara indicó que el decreto regulará la duración de los diálogos con los manifestantes, estableciendo ocho causales para concluir las mesas de negociación. Entre ellas, destacan el bloqueo a misiones médicas, impedimentos a la prestación de servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o medicamentos, la posesión o uso de armas, la retención de personas y las agresiones contra misiones médicas o periodistas.

El procedimiento estipulado para la intervención de la Fuerza Pública contempla varias fases escalonadas: en primer lugar, actuarán los gestores de convivencia, seguidos por el diálogo directo entre alcaldes y manifestantes, la búsqueda de una mediación y, solo en caso de violencia, la disuasión por orden del alcalde en un Puesto de Mando Unificado (PMU). Si la situación se agrava, se dará la orden al UNDEMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden). El documento espera la firma del presidente días antes de una movilización opositora programada, y ya ha sido catalogado por algunas voces, como la del expresidente Gustavo Petro, como una herramienta de "represión", de acuerdo con información citada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal del nuevo decreto que regula la protesta en Colombia?

El objetivo del decreto, según el ministro del Interior Rodrigo Lara, es separar de manera clara la protesta pacífica de los actos violentos y garantizar la protección de quienes se manifiestan de forma pacífica. El gobierno busca dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2021, precisando la forma en que la Fuerza Pública debe actuar y priorizando siempre el diálogo antes que el uso de la fuerza.

¿Cuáles son las causales para terminar una mesa de diálogo durante una protesta?

El decreto contempla ocho causales para finalizar las mesas de diálogo en una protesta, entre las cuales se encuentran la interrupción de misiones médicas, la afectación de servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o medicamentos, la presencia de armas, la retención de personas y agresiones tanto a misiones médicas como a periodistas, de acuerdo con lo informado por el ministro Lara.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.