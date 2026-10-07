Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Corte Suprema de Justicia decidió este 7 de octubre de 2026 negar la tutela presentada por Santiago Uribe Vélez, quien buscaba revertir su condena de 28 años de prisión. Esta decisión se convierte en un punto final para los recursos judiciales intentados por su equipo de defensa, encabezado por el abogado Jaime Granados. Según los hechos descritos, Uribe permanece privado de la libertad en Rionegro, Antioquia, tras ser sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en el caso de los llamados ‘12 Apóstoles’.

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La defensa alegaba que la Sala Penal de la Corte Suprema había vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad y el acceso a la administración de justicia, cuando rechazó un nuevo recurso de casación. Sin embargo, de acuerdo con la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, no se evidenció conducta arbitraria alguna por parte de la Sala Penal. La Corte argumentó que la sentencia que resolvió la impugnación especial fue tomada por el máximo tribunal de cierre, es decir, la propia Corte Suprema, lo que imposibilita la presentación de un nuevo recurso de casación para controvertir esa determinación.

El proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez tuvo importantes giros durante varios años. Inicialmente, en noviembre de 2024, había sido absuelto en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión en noviembre de 2025 y lo condenó a 28 años de prisión. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó de forma íntegra la condena el 3 de junio de 2026 al resolver la impugnación especial. Dos días después, esa sala también rechazó el recurso de casación presentado por la defensa, cerrando así de manera definitiva la posibilidad de revocar el fallo.

Con la negativa a la tutela, la defensa de Uribe manifiesta haber agotado esta vía judicial para revertir la condena. Todos estos hechos están documentados en decisiones oficiales de la Corte Suprema de Justicia, cuyas actuaciones fueron analizadas y respondidas por las distintas salas de ese alto tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó la tutela a Santiago Uribe Vélez?

La Corte Suprema de Justicia negó la tutela porque, según la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, no hubo ninguna actitud arbitraria por parte de la Sala Penal. La decisión sostiene que la sentencia de impugnación especial fue dictada por el propio tribunal de cierre, impidiendo la interposición de un nuevo recurso de casación contra esa resolución.

¿Qué significa 'concierto para delinquir agravado' en el caso de los ‘12 Apóstoles’?

‘Concierto para delinquir agravado’ es un término jurídico que describe la asociación o acuerdo de varias personas para cometer delitos graves. En el caso de los ‘12 Apóstoles’, esto implicó que Santiago Uribe Vélez fue responsabilizado por participar en una organización delictiva vinculada con episodios de homicidio agravado, según las sentencias citadas por la Corte Suprema de Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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