Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, negó la acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión tiene como resultado que la condena de 28 años y tres meses de prisión, impuesta por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, quede en firme por el principio de doble conformidad. El caso está relacionado con la presunta participación de Uribe Vélez en la creación y operación del grupo paramilitar denominado “Los 12 Apóstoles”, activo en el norte de Antioquia durante la década de los noventa, y con el homicidio de un conductor de bus en ese mismo departamento, según información de El Espectador.

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La decisión judicial estuvo a cargo del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, quien lideró la ponencia presentada ante la Corte. En un fallo de 16 páginas, los magistrados desestimaron la solicitud de la defensa de Uribe Vélez, en la que alegaban la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la libertad y el acceso efectivo a la administración de justicia. Este recurso de tutela buscaba que la Corte revisara una decisión anterior respecto a la no admisión de un recurso de casación, es decir, la revisión extraordinaria de la condena. Sin embargo, la Sala determinó que este recurso no era procedente, ya que previamente había resuelto una impugnación especial dentro del mismo caso.

De acuerdo con el texto del fallo, la Corte explicó que, luego de analizar la decisión objeto de reclamo, no se observó una desviación del ordenamiento jurídico capaz de afectar los derechos fundamentales señalados por la defensa de Uribe Vélez, quien actualmente cumple su condena en el Batallón de Caballería Juan del Corral, ubicado en Rionegro, Antioquia. Esta ratificación judicial respalda la postura previamente adoptada por el Tribunal Superior de Antioquia, instancia que concluyó, tras la valoración de pruebas y testimonios, que Uribe Vélez tuvo liderazgo en la organización conocida como “Los 12 Apóstoles”.

En la argumentación, la defensa insistió en la falta de credibilidad de los testigos, en la hipótesis de un complot contra Uribe Vélez y en la prescripción de los delitos, pero la Corte reiteró que no encontró irregularidades en el análisis de pruebas realizado por el tribunal de segunda instancia. De acuerdo con el expediente, el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema el 27 de marzo y fue tramitado como prioridad para evitar la prescripción del delito de concierto para delinquir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema mantuvo la condena contra Santiago Uribe Vélez?

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra Santiago Uribe Vélez tras concluir que no existieron errores en la valoración de las pruebas ni vulneraciones al debido proceso. Además, la Corte consideró suficiente la evidencia sobre su liderazgo en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y desestimó los argumentos de la defensa respecto a la credibilidad de los testigos y la supuesta prescripción de los delitos, según el fallo consultado por El Espectador.

¿Qué son los grupos paramilitares como “Los 12 Apóstoles” mencionados en el caso?

Un grupo paramilitar, como “Los 12 Apóstoles” citado en este caso, es una organización armada ilegal que opera fuera del control estatal y que, de acuerdo con la investigación en este expediente, fue conformada en el norte de Antioquia durante la década de los noventa y estaría vinculada a delitos como el homicidio y concierto para delinquir, según información publicada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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