El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia, mediante una carta enviada este domingo 22 de noviembre de 2026 al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma. Según el comunicado oficial divulgado desde Bogotá, el reclamo responde a una publicación emitida el 21 de noviembre a las 10:27 a. m. en la que el exmandatario escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, acompañando el texto con un video de un minuto y 48 segundos editado y publicado por @AlejoToroAnt sobre su intervención del 19 de noviembre en Cali.

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En la comunicación remitida a la compañía tecnológica, la cartera advirtió que el contenido difundido en ese perfil vulnera las políticas de la red sobre incitación a la violencia al convocar movilizaciones para desconocer el mandato presidencial surgido en las urnas el 21 de junio de 2026. Al citar el fragmento audiovisual del discurso en la capital vallecaucana, el documento oficial precisó que allí se escucha a Petro sostener que “lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato” y plantear que, si millones salen a manifestarse, corresponde al pueblo restaurar lo que denomina una democracia real.

Con base en esos elementos, el ministerio argumentó que la plataforma digital no debe servir de vehículo para iniciativas que comprometan la estabilidad institucional del país, pidiendo expresamente “la suspensión de la cuenta @petrogustavo” al considerar que X “no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”. Además, el Gobierno recordó que el pasado 30 de octubre de 2026 el Consejo de Estado ordenó retirar publicaciones de esa misma cuenta relacionadas con acusaciones de fraude electoral o conductas atribuidas al Registrador Nacional del Estado Civil.

Para sustentar la urgencia del bloqueo, el MinTIC solicitó evaluar el alcance y número de seguidores de @petrogustavo, así como “el hecho objetivamente relevante de su inclusión en la lista OFAC”, al tiempo que incluyó un apartado de antecedentes sobre el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021. En ese punto, la entidad destacó que en aquella coyuntura las plataformas digitales cumplieron un papel determinante en la convocatoria y amplificación de protestas en medio de graves hechos de violencia, bloqueos prolongados, daños a bienes públicos y privados y pérdidas de vidas humanas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.