Por: El Espectador

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La reciente jornada de la “Milagro Week” en Nueva York marcó un hito significativo para Colombia en materia de inversión. De acuerdo con declaraciones recogidas, este evento superó los estándares tradicionales de las rondas de inversión del país, tanto en el tiempo de ejecución como en el alcance logrado. Mientras que habitualmente estos procesos pueden tomar hasta ocho meses, en esta ocasión la convocatoria y gestión se completó en apenas sesenta días. Esto despertó entre los empresarios una percepción de confianza y calma frente al respeto por las reglas establecidas en el ámbito productivo nacional.

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La magnitud de la convocatoria es otro indicador del ambiente que se vivió durante este encuentro. Más de ochocientos empresarios colombianos y representantes de fondos de inversión internacionales se dieron cita para explorar oportunidades en Colombia. El resultado de este acercamiento es visible en el compromiso expresado por inversionistas, quienes manifestaron su intención de destinar alrededor de USD 43.200 millones al país. Este número contrasta con lo que se había visto en otras rondas anteriores, en las que las expectativas de inversión solían ubicarse cerca de USD 30 millones. El salto cuantitativo sugiere una señal de respaldo al nuevo escenario económico impulsado por el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Un elemento clave para este éxito ha sido la reactivación de canales de comunicación entre el sector privado y el Gobierno Nacional. Según lo planteado en las intervenciones durante la “Milagro Week”, estos espacios de diálogo estuvieron inactivos durante los últimos cuatro años, debido a lo que se describió como una actitud hostil del anterior Gobierno de Gustavo Petro hacia el sector productivo. El ambiente actual se caracteriza precisamente por lo opuesto: hay un ánimo de crecimiento compartido con el sector empresarial.

Además, se destacó que todos estos logros se han conseguido con una inversión menor en comparación con eventos pasados, como la más reciente ronda de inversiones en Osaka, Japón, donde los gastos fueron superiores.

En este contexto, la “Milagro Week” demuestra que una estrategia centrada en la confianza, apertura al diálogo y eficiencia en la gestión puede traducirse en resultados concretos para la economía colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los resultados concretos de la “Milagro Week” para Colombia en inversiones?

La principal consecuencia de la ronda fue la manifestación de interés de inversores nacionales e internacionales para destinar aproximadamente USD 43.200 millones en Colombia, lo que supera ampliamente los montos de las expectativas registradas en eventos semejantes previos, donde la cifra rondaba los USD 30 millones, de acuerdo con testimonios recogidos en el encuentro.

¿Cómo se reactivó el diálogo entre el Gobierno Nacional y el sector empresarial en Colombia?

La “Milagro Week” significó la reapertura de los canales de comunicación entre el sector privado y el Gobierno Nacional. Este ambiente de colaboración contrasta con los últimos cuatro años, periodo señalado por un distanciamiento y conflictos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el sector productivo, lo que, según participantes del evento, había afectado la confianza y la inversión.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.