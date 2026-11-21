Por: El Espectador

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La Comisión de Ética y Estatuto de la Cámara de Representantes ha sido el escenario de una reciente controversia tras la solicitud de representantes Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio Aguilar, del Centro Democrático. Ambos firmantes pidieron que los 183 representantes envíen sus diplomas y actas de grado, desde el nivel de bachillerato hasta posgrado. Según cita la carta, a la cual tuvieron acceso medios nacionales, la intención es "garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos éticos que deben cumplir los integrantes de la Cámara", pidiendo a la célula legislativa verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados. Esta petición surge después de la polémica en torno a la representante Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, cuya situación motivó que al interior de la comisión existan propuestas de suspensión en su contra, aunque aún no se ha citado formalmente a la célula para decidir sobre el tema.

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Si bien el marco legal colombiano —según lo mencionado en la misma carta— no exige que un congresista ostente título profesional, sí se insiste en la responsabilidad ética de quienes llegan al Congreso. En ese sentido, los firmantes argumentan que la transparencia y la probidad deben ser los fundamentos del trabajo parlamentario, contribuyendo así a generar confianza legítima en la ciudadanía.

El caso de Estrada ha llamado la atención del partido Pacto Histórico, especialmente después de que en redes sociales la representante anunciara que delegó su defensa jurídica en el abogado Santiago Trespalacios y que evitará referirse públicamente al caso por recomendación de su equipo legal. Sin embargo, la colectividad, por medio de su coordinación nacional provisional, encabezada por el expresidente Gustavo Petro, pidió la renuncia de Estrada, sugiriendo que primero debe responder ante las instancias partidistas y las autoridades. Además, han convocado a la Comisión Nacional de Ética para abordar el caso y han recalcado que ningún interés individual debe primar sobre los valores colectivos del movimiento.

En caso de que la Comisión de Ética decida suspender a algún congresista, según la ley 1828 de 2017, la separación de la investidura se debe efectuar por un periodo mínimo de 10 días y máximo de 180, durante el cual la persona no podrá ejercer ninguna función pública. Por ahora, el caso sigue abierto y a la espera de una determinación formal por parte de la Cámara y los organismos partidistas correspondientes.

¿Por qué la Cámara de Representantes solicita la verificación de títulos académicos de sus miembros?

La solicitud de verificación de títulos responde a la intención de fortalecer los mecanismos de transparencia y ética dentro del Congreso, tras la polémica relacionada con presunta falsedad documental en los títulos de una representante. Los firmantes de la petición enfatizan que, aunque no es obligatorio tener un título profesional para ser congresista, es imprescindible mantener altos estándares éticos que respalden la confianza ciudadana en sus representantes, tal como se destaca en el documento difundido por reconocidos medios nacionales.

¿Cuáles son las consecuencias de una suspensión en la Cámara de Representantes según la ley 1828?

De acuerdo con la ley 1828 de 2017, la suspensión de la condición congresional implica que el miembro pierde temporalmente el derecho a ejercer su investidura y prerrogativas, sin posibilidad de desempeñar función pública durante el periodo indicado, que puede ser de entre 10 y 180 días. Este mecanismo busca preservar la integridad de la institución en casos en que se investigan faltas éticas graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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