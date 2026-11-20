Por: El Espectador

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes volvió a operar después de un prolongado periodo de inactividad y, en esta nueva etapa, ya realizó la distribución de procesos claves relacionados con altos cargos del Estado colombiano. Entre los más destacados figuran los 370 expedientes abiertos contra el expresidente Gustavo Petro, junto con otros procesos vinculados al exmandatario Álvaro Uribe y a la fiscal Luz Adriana Camargo, de acuerdo con las revelaciones del medio El Espectador.

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Este órgano legislativo está conformado por 17 representantes, con predominio del Pacto Histórico, que cuenta con cinco puestos. Le siguen el Centro Democrático y el Partido Liberal, cada uno con tres miembros, el Partido Conservador y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) con dos integrantes respectivamente, y finalmente, Cambio Radical y el Partido de La U, con un solo representante cada uno. La manera en que se conformó esta representación interna permitió definir cómo se asignaron los procesos en curso.

De los 370 casos activos contra Petro, 350 fueron entregados a representantes de la oposición, y otros procesos quedaron en manos de Carlos Cuenca, de Cambio Radical, y Daniel Briceño, del Centro Democrático. A Cuenca se le adjudicaron investigaciones como la presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022, caso que ya había sido sancionado por el Consejo Nacional Electoral, y el denominado "Pacto de Valledupar", que incluye acusaciones sobre supuestas reuniones entre el gobierno y exjefes paramilitares para obtener declaraciones en contra de varias figuras políticas. Por su parte, Briceño asumió el caso del llamado "tarimazo" con líderes criminales en Medellín y las denuncias recientes de supuestos contratos a cambio de favores sexuales presentadas por Deicy Jiménez.

Estos no son los únicos líderes investigados. Álvaro Uribe acumula 49 expedientes que han sido distribuidos entre liberales, conservadores y representantes del propio Centro Democrático. Abelardo de la Espriella, actual presidente, tiene 44 procesos en apenas un poco más de 100 días de mandato, y la fiscal Luz Adriana Camargo enfrenta más de 74 investigaciones, incluyendo acusaciones por supuesta omisión en casos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El funcionamiento pleno de la Comisión solo fue posible después de que el Ministerio de Hacienda aprobara los recursos económicos necesarios. La demora en la entrega de los fondos obligó al presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, a solicitar formalmente al ministro Miguel Gómez que se asignaran los recursos indispensables para asegurar el funcionamiento normal de la célula legislativa y el avance de los trámites judiciales y constitucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó compuesta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Comisión cuenta con 17 representantes. El Pacto Histórico ocupa cinco lugares, el Centro Democrático y el Partido Liberal tres cada uno, mientras que el Partido Conservador y la Citrep cuentan con dos miembros respectivamente. Cambio Radical y La U tienen un representante cada uno, conformando así una pluralidad interna que incide en la asignación de los procesos.

¿Cuáles son los principales casos que investiga actualmente la Comisión de Acusación?

Según El Espectador, los casos más destacados incluyen los 370 expedientes contra el expresidente Gustavo Petro —dentro de los cuales figuran investigaciones por presunta violación de topes en la campaña de 2022 y el "Pacto de Valledupar"—, así como procesos contra el exmandatario Álvaro Uribe, el presidente Abelardo de la Espriella y la fiscal Luz Adriana Camargo, señalada por posibles omisiones en casos de corrupción de la Ungrd. Cada uno de estos procesos ha sido entregado a representantes de distintos partidos para su investigación.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.