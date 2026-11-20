Un reporte de la comunidad llevó a las autoridades a atender un hallazgo de posibles restos humanos en el sur de Bogotá. El caso se conoció al mediodía de este viernes 20 de noviembre, cuando habitantes del barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, alertaron sobre la presencia de unos elementos que aparentemente corresponderían a restos óseos.

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La situación provocó la movilización de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes llegaron al lugar para verificar lo ocurrido y establecer un perímetro de seguridad. El área fue acordonada mientras se adelantaban las primeras actuaciones para determinar de qué se trataba.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, los elementos fueron encontrados en una zona donde había acumulación de residuos y objetos abandonados. La presencia de estos restos llamó la atención de los habitantes, quienes dieron aviso a las autoridades.

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Aunque el reporte ciudadano apunta a que podrían ser restos humanos, hasta el momento no se ha conocido una confirmación oficial sobre su naturaleza. Por esa razón, tampoco se cuenta con información concluyente sobre a quién podrían pertenecer o cuánto tiempo llevarían en ese sitio.

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¿Qué se sabe del hallazgo de posibles restos óseos en Rafael Uribe Uribe?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que adelanta las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de los elementos encontrados y esclarecer las circunstancias del caso.

Entre las preguntas que deberán resolver las autoridades está si efectivamente se trata de restos óseos humanos y cómo llegaron hasta ese punto de la localidad. Para ello, serán importantes las verificaciones técnicas y los procedimientos que permitan establecer su naturaleza.

Por ahora, tampoco se han divulgado detalles oficiales sobre las características de los elementos encontrados, ni se ha informado si hay personas identificadas o vinculadas a una investigación por este hecho.

En redes sociales circularon videos y fotos del sector en los que se observa la presencia de uniformados y el área donde se habría producido el hallazgo. Sin embargo, esas imágenes no permiten confirmar por sí solas que los elementos correspondan a restos humanos.

#BOGOTÁ. Al mediodía de este viernes 20NOV, la comunidad reportó el hallazgo de lo que aparentemente serían restos humanos en el b/La Resurrección, loc/Rafael Uribe. La Policía acordonó el sector y atiende la situación. Por ahora no hay pronunciamiento oficial de las autoridades. https://t.co/yNOKFUVvGp — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 20, 2026

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan establecer qué fue lo que encontraron los habitantes de La Resurrección. El caso permanece bajo investigación y se espera que los resultados de las verificaciones permitan conocer más detalles sobre lo ocurrido.

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