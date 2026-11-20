Por: Portal Bogotá

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El viernes 20 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., será la última oportunidad para ver el cortometraje ‘Y tú, ¿cómo miras a los que son distintos a ti?’ en la Cinemateca de Bogotá, una función gratuita que incluye un conversatorio sobre estigmatización y discriminación a raíz del conflicto armado. Según la información divulgada por la Cinemateca de Bogotá, esta proyección ofrece un espacio de reflexión y diálogo en torno a las maneras en que la sociedad percibe y trata a personas con experiencias de vida diferentes, en particular a aquellos que han sido afectados directamente por la violencia.

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El cortometraje es una producción conjunta entre la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Canal Capital. Su principal interés está en mostrar las historias de Manuel, quien fue excombatiente, y Cruz Damaris, una mujer víctima del conflicto armado y racializada, que actualmente viven en Bogotá. A través de sus propios relatos, la película convoca a quienes asisten a plantearse preguntas clave: ¿cómo nos relacionamos con otros que han atravesado situaciones distintas a las nuestras? ¿Hasta qué punto los prejuicios influyen en la mirada social y en las posibilidades de integración?

La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación sostiene que esta pieza audiovisual forma parte de una estrategia para prevenir la estigmatización de víctimas del conflicto armado y de personas que decidieron abandonar las armas, avanzando así en procesos de reintegración y reincorporación a la vida civil. El objetivo es abrir espacios de empatía y comprensión, contrarrestando las etiquetas negativas que suelen recaer sobre quienes buscan rehacer sus vidas y participar activamente en la sociedad bogotana.

De acuerdo con cifras de la Consejería Distrital de Paz, en Bogotá actualmente residen más de 400.000 víctimas de conflicto armado y cerca de 3.000 personas que dejaron las armas. Todos ellos contribuyen a la vida de la ciudad construyendo proyectos propios y aportando a sus comunidades. Brindar reconocimiento y espacio para sus relatos es un paso indispensable hacia una capital más incluyente, donde el acceso a oportunidades pueda darse sin prejuicios ni discriminación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el cortometraje ‘Y tú, ¿cómo miras a los que son distintos a ti?’?

Este cortometraje narra las historias de Manuel, excombatiente, y Cruz Damaris, una mujer víctima del conflicto armado y racializada, quienes viven en Bogotá. A partir de estos relatos, la producción aborda temas como la estigmatización y la discriminación, invitando al público a reflexionar sobre los prejuicios sociales y cómo estos afectan la convivencia y la integración de las víctimas del conflicto y las personas en procesos de reintegración.

¿Cuántas víctimas del conflicto armado viven en Bogotá, según la Consejería Distrital de Paz?

De acuerdo con datos citados por la Consejería Distrital de Paz, en Bogotá residen más de 400.000 víctimas del conflicto armado y cerca de 3.000 personas que dejaron las armas. Estas personas actualmente reconstruyen sus vidas y participan activamente en la sociedad, buscando oportunidades sin que sus historias sean una barrera para la aceptación y la integración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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