Un caso que es materia de investigación tiene consternados a los habitantes del barrio Dindalito, en el suroccidente de Bogotá. Una mujer de 43 años fue encontrada sin vida al interior de un bar ubicado en la carrera 92 C con calle 42F, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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La víctima fue identificada como N. Andrea Serrano A. Según la información conocida por GatoNoticias, la mujer presentaba una herida ocasionada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

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El hallazgo se produjo luego de que su esposo, al notar que no tenía noticias de ella, saliera a buscarla. Durante su recorrido llegó hasta el establecimiento comercial, donde encontró a su pareja sin vida y dio aviso de lo ocurrido. La situación causó preocupación entre los vecinos y comerciantes del sector, quienes esperan que las autoridades establezcan qué sucedió dentro del establecimiento y en qué circunstancias murió la mujer.

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Tras conocerse el caso, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes. De acuerdo con el reporte de GatoNoticias, los investigadores realizaron la inspección técnica al cuerpo y acordonaron la escena para recolectar elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo sucedido.

Uno de los detalles conocidos es que, al momento del procedimiento, el cuerpo presentaba un estado de descomposición. Este elemento también deberá ser tenido en cuenta durante las diligencias forenses para establecer el tiempo aproximado de fallecimiento.

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Por ahora, las autoridades no han entregado información concluyente sobre las circunstancias de la muerte. Aunque entre las hipótesis que se mencionan está la posibilidad de un suicidio, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será materia de investigación.

Los resultados de los análisis forenses y las evidencias recopiladas en el establecimiento serán fundamentales para determinar cómo ocurrieron los hechos y descartar o confirmar las diferentes hipótesis.

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