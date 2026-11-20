Por: El Espectador

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) anunció la implementación de un sistema de iluminación arquitectónica para siete emblemáticos edificios patrimoniales situados alrededor de la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. La entidad abrió dos procesos de selección para contratar la instalación de las luminarias y la interventoría del proyecto, el cual cuenta con un presupuesto superior a 14.500 millones de pesos colombianos. El principal propósito es establecer un sistema de iluminación moderno, eficiente en energía y unificado, que resalte la presencia de estos inmuebles históricos durante la noche, de acuerdo con información proporcionada por el IDPC.

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La intervención programada incluye la Catedral Primada de Colombia, la Casa Capitular o Casa de los Canónigos, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal, ubicados en el costado oriental de la plaza. También serán intervenidos el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, al sur de la plaza; el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el costado occidental; y el Palacio de Justicia sobre el costado norte. Según el IDPC, el proyecto recibió aprobación mediante el Decreto 460 del 21 de octubre de 2026. El plazo de ejecución abarcará ocho meses, divididos en dos etapas: cuatro meses serán destinados a la importación de las luminarias y los siguientes cuatro al desarrollo de las obras.

De acuerdo con Diego Parra, director del IDPC, se espera que este proyecto contribuya a dinamizar el turismo y las actividades comerciales en el sector, además de mejorar la percepción de seguridad y fomentar la apropiación de la plaza como espacio público nocturno. No obstante, su éxito estará relacionado con factores adicionales como las condiciones de seguridad y movilidad que presente el entorno.

En cuanto a la licitación, el proceso denominado IDPC-LP-002-2026 estará disponible en la plataforma SECOP II hasta el 4 de diciembre de 2026 a las 10:00 a. m., mientras que para la interventoría, el concurso de méritos recibirá propuestas hasta el 9 de diciembre de 2026 a la misma hora. Los postulantes deben analizar cuidadosamente los requisitos y condiciones expuestas en la plataforma antes de presentar sus ofertas.

Los siete edificios que serán iluminados poseen estilos arquitectónicos que resumen la evolución de Bogotá a lo largo de los siglos. Entre ellos destacan la fachada neoclásica en arenisca de la Catedral Primada, el carácter colonial de la Casa Capitular, el barroco de la Capilla del Sagrario y el diseño moderno del Palacio de Justicia, como lo reseñó El Espectador en su recuento de las ‘joyas arquitectónicas’ de la Plaza de Bolívar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué edificios patrimoniales de la Plaza de Bolívar serán iluminados con el nuevo sistema?

Serán siete los edificios patrimoniales que recibirán el nuevo sistema de iluminación arquitectónica según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: la Catedral Primada de Colombia, la Casa Capitular, la Capilla del Sagrario, el Palacio Arzobispal, el Capitolio Nacional, el Palacio Liévano y el Palacio de Justicia, todos rodeando la Plaza de Bolívar en Bogotá.

¿Cuál es el plazo y costo para la iluminación de los edificios patrimoniales de la Plaza de Bolívar?

La entidad responsable, IDPC, indicó que el proyecto tiene un presupuesto superior a 14.500 millones de pesos colombianos y un plazo de ejecución de ocho meses. De acuerdo con el cronograma, la mitad del tiempo será para importar las luminarias y los otros cuatro meses para la instalación y culminación de las obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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