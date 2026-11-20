La reacción de varios ciudadanos evitó que delincuentes se llevaran una camioneta en el noroccidente de Bogotá. El intento de robo ocurrió en el barrio La Clarita, en la localidad de Engativá, donde un grupo de personas salió en defensa de las víctimas y enfrentó a los presuntos responsables lanzándoles botellas.

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El episodio, que quedó registrado en cámaras de seguridad, se presentó cuando varios hombres llegaron al sector en un vehículo particular con la aparente intención de apoderarse de una camioneta Toyota blanca.

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Según las imágenes conocidas por el equipo periodístico de El Ojo de la Noche, los sujetos descendieron del automóvil en el que se movilizaban y abordaron a los ocupantes del otro vehículo para cometer el asalto.

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En medio de la intimidación, una de las víctimas consiguió escapar y corrió hasta un establecimiento comercial cercano para buscar ayuda.

Su reacción alertó a las personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas movilizadas en motocicletas. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, varios ciudadanos salieron con botellas en las manos y se enfrentaron a los presuntos delincuentes.

La presión de la comunidad hizo que los hombres desistieran del robo y abandonaran el lugar sin conseguir llevarse la camioneta.

Estas son las noticias del #OjoDeLaNoche – En el barrio La Clarita, localidad de Engativá, la comunidad impidió el robo de una camioneta.

– En la avenida Boyacá, entre calles 127 y la avenida Suba, motociclistas arriesgan sus vidas y no dejan dormir a los habitantes.

– En Puente Aranda un menor de edad señalado de robar bicicletas fue aprehendido.

– Hinchas del Atlético Nacional realizaron una caravana por una vía del centro de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/NyagRjuH9P — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 20, 2026

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El intento de hurto volvió a generar preocupación entre los residentes y comerciantes de La Clarita, quienes manifestaron su inconformidad por los constantes hechos de inseguridad que, según señalan, afectan al sector.

La reacción de los ciudadanos también dejó en evidencia la preocupación de la comunidad frente a los robos de automotores y la necesidad de contar con mayores garantías de seguridad. Aunque en esta oportunidad los presuntos delincuentes no lograron su objetivo, el caso se suma a los episodios de hurto que mantienen en alerta a los habitantes de diferentes zonas de Bogotá.

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