Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá experimenta serias dificultades durante la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, la ciudad enfrenta alta congestión en dos de sus corredores viales más importantes debido a situaciones imprevistas que afectan la circulación de miles de ciudadanos y el funcionamiento de los servicios de transporte.

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Una de las principales afectaciones se produce sobre la calle 80, en el acceso a Bogotá desde el sector de Siberia. Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 2+400 de la vía Siberia-Bogotá genera alto flujo vehicular y tránsito lento. El reporte más reciente emitido a las 6:29 a. m. destaca que el paso permanece habilitado con precaución únicamente sobre un carril de la calzada, lo que limita significativamente la movilidad de ingreso a la capital. Como alternativa, las autoridades sugieren a los conductores tomar la calle 13 para evitar mayores demoras y complicaciones.

Adicionalmente, desde las 9:00 a. m. del mismo día, se registra un cierre temporal en la autopista Norte para los conductores que buscan salir de Bogotá. Esta medida, según la Alcaldía, ha obligado a habilitar un contraflujo —también denominado reversible— sobre la carrera Séptima, con el fin de facilitar la movilidad de quienes deben abandonar la ciudad en ese sector. El cierre en la autopista norte y la habilitación del contraflujo buscan minimizar los inconvenientes, pero incrementan la necesidad de planificación por parte de los usuarios habituales de esa vía.

La situación descrita tiene repercusiones directas en la operación de las rutas TransMiZonales y alimentadoras del sistema TransMilenio, sistema masivo de transporte público que conecta distintas zonas de Bogotá. Los retrasos y cambios en los recorridos afectan tanto a usuarios frecuentes como a visitantes y conductores particulares, quienes deben permanecer informados sobre el estado de vías y alternativas disponibles antes de programar sus trayectos.

Estas novedades obligan a la ciudadanía a estar atenta a los boletines oficiales y considerar rutas alternas para reducir el impacto de la congestión. Las autoridades insisten en la importancia de la precaución y la planificación, especialmente en jornadas donde la movilidad se ve comprometida por accidentes u obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay congestión en la calle 80 de Bogotá hoy?

La congestión en la calle 80 al ingreso de Bogotá, este viernes 20 de noviembre de 2026, obedece a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 2+400 de la vía Siberia-Bogotá. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el incidente mantiene el flujo vehicular reducido, permitiendo solo el paso por un carril, lo que genera tráfico lento y recomendación de tomar rutas alternas, como la calle 13.

¿Cómo afecta el cierre de la autopista Norte a la movilidad en Bogotá hoy?

El cierre temporal de la autopista Norte desde las 9:00 a. m. afecta la salida de Bogotá, obligando a las autoridades a habilitar un contraflujo en la carrera Séptima para mitigar el impacto del cierre. Según reportes oficiales, esta medida puede alterar los desplazamientos habituales y la operación de rutas de TransMilenio, por lo que se recomienda a los conductores y usuarios planificar previamente sus trayectos y mantenerse informados sobre el estado de las vías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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