Las movilizaciones del paro nacional de este jueves 19 de noviembre de 2026 han generado afectaciones en la movilidad de Bogotá y otras ciudades del país.

Sigue a PULZO en Discover

En la capital, las manifestaciones provocaron bloqueos en la avenida El Dorado, cierres temporales de estaciones de TransMilenio y daños en la infraestructura del sistema de transporte.

Uno de los hechos más graves fue el ataque de un grupo de encapuchados contra las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria, en la troncal de la calle 26.

Durante cerca de una hora, los manifestantes vandalizaron las puertas de estas estaciones.

Hacia las 2:11 p. m., TransMilenio reportó que más de 200.000 usuarios habían resultado afectados.

Las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá y Centro Memoria continuaban sin prestar servicio, mientras algunos buses troncales realizaban retornos en Corferias. También persistían desvíos en los servicios de la Universidad Distrital y el Eje Ambiental.

En la carrera Décima se registraron cierres temporales en San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

Sin embargo, otras estaciones, como Museo del Oro, Las Aguas y Universidades, retomaron su operación. En Cali, las movilizaciones avanzaron durante cuatro horas hasta llegar a la Alcaldía. La jornada continúa bajo seguimiento por sus impactos en el transporte y la movilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z