Las movilizaciones del paro nacional de este jueves 19 de noviembre de 2026 han generado afectaciones en la movilidad de Bogotá y otras ciudades del país.
En la capital, las manifestaciones provocaron bloqueos en la avenida El Dorado, cierres temporales de estaciones de TransMilenio y daños en la infraestructura del sistema de transporte.
🚨 ¡VANDALISMO EN TRANSMILENIO!
Una turba de encapuchados atacó durante cerca de una hora las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria, en la troncal de la calle 26. Vandalizaron las puertas del sistema durante las manifestaciones del paro nacional. pic.twitter.com/MXKBQzhyP9Lee También
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— Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) November 19, 2026
Uno de los hechos más graves fue el ataque de un grupo de encapuchados contra las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria, en la troncal de la calle 26.
Durante cerca de una hora, los manifestantes vandalizaron las puertas de estas estaciones.
Hacia las 2:11 p. m., TransMilenio reportó que más de 200.000 usuarios habían resultado afectados.
Las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá y Centro Memoria continuaban sin prestar servicio, mientras algunos buses troncales realizaban retornos en Corferias. También persistían desvíos en los servicios de la Universidad Distrital y el Eje Ambiental.
En la carrera Décima se registraron cierres temporales en San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.
Sin embargo, otras estaciones, como Museo del Oro, Las Aguas y Universidades, retomaron su operación. En Cali, las movilizaciones avanzaron durante cuatro horas hasta llegar a la Alcaldía. La jornada continúa bajo seguimiento por sus impactos en el transporte y la movilidad.
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