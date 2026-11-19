Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El acceso a datos públicos en salud en Bogotá vive una transformación significativa con el lanzamiento del Observatorio Social de Salud de Bogotá, una iniciativa que surge tras ocho años de trabajo continuo de SaluData, la plataforma que ahora evoluciona con una perspectiva más amplia y conectada al territorio. Según información publicada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta transformación busca responder de manera más certera a la pregunta sobre cómo inciden el entorno y las condiciones de vida en la salud de los habitantes de la capital colombiana.

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La propuesta del Observatorio no se limita a compilar cifras ni a contar casos. Su meta es aportar una comprensión profunda sobre qué comunidades y zonas geográficas están más expuestas a ciertos riesgos de salud, y cómo estas situaciones pueden estar ligadas a las condiciones de vida de quienes viven en el territorio. De acuerdo con Leonardo Salas, coordinador de SaluData, entender la salud de una persona implica considerar aspectos como el entorno y las oportunidades disponibles, y la información contextualizada se convierte en conocimiento útil para la toma de decisiones más acertadas.

Este Observatorio articula más de 50 fuentes de información y consolida cerca de 650 millones de registros asociados a unos ocho millones de personas en la ciudad. Con recursos como tableros interactivos, análisis, boletines, infografías y herramientas georreferenciadas, la ciudadanía, la academia, periodistas, organismos de control y tomadores de decisiones pueden estudiar de manera desagregada los fenómenos que afectan la salud en Bogotá. Dentro de su portafolio destaca el tablero de pólvora, el cual permite visualizar fácilmente diferencias entre temporadas, grupos de edad y localidades. Por ejemplo, en la comparación entre 2024-2025 y 2025-2026, se reportó una disminución notable de lesionados por pólvora: de 146 a 131 personas, una reducción del 10,3 %. Además, se documentaron diferencias importantes entre localidades como Bosa, Engativá, San Cristóbal, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Actualmente, SaluData cuenta con 190 indicadores de salud y planea llegar a 200 tableros en 2027, ampliando así la capacidad de monitoreo y análisis. El Observatorio se fortalece apoyándose incluso en herramientas de inteligencia artificial para gestionar grandes volúmenes de datos. Según lo reportado en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, su misión es fortalecer la producción, divulgación y apropiación social de datos, transformando la información en conocimiento que permita comprender mejor la realidad de la ciudad y mejorar la salud y el bienestar de sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía acceder y usar la información del Observatorio Social de Salud de Bogotá?

Ciudadanos, investigadores, periodistas y responsables de la toma de decisiones pueden consultar directamente los recursos del Observatorio Social de Salud de Bogotá a través de su portal oficial. Allí se encuentran disponibles tableros interactivos, mapas, boletines y otros insumos que facilitan la comprensión, comparación y el seguimiento de los datos de salud de manera accesible y territorializada.

¿Qué ventajas ofrece el tablero de pólvora frente a reportes tradicionales de lesiones en Bogotá?

El tablero de pólvora del Observatorio Social de Salud de Bogotá se distingue por su organización visual y filtros que permiten seleccionar localidades y temporadas, así como comparar los dos periodos más recientes. También posibilita desglosar datos por edad, sexo y tipo de exposición, proporcionando a los usuarios una herramienta clara y completa para analizar tendencias y orientar actividades de prevención en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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