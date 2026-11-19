Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de su programa "Bogotá, mi ciudad, mi casa", intensifica los operativos destinados a fortalecer la seguridad en el espacio público. De acuerdo con información oficial difundida por Bogotá.gov.co, la intervención respondió a recurrentes denuncias de la ciudadanía sobre la ocupación irregular del espacio público, el incremento de basuras y los problemas de insalubridad en los alrededores del centro comercial La Sabana, en la localidad de Los Mártires. Todas estas inquietudes motivaron la intervención distrital, diseñada para recuperar este importante sector comercial y atender los problemas que afectaban a residentes, comerciantes y peatones.

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La acción fue coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que contó con el respaldo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía de Bogotá. Los equipos concentraron sus esfuerzos en dos puntos donde se evidenciaba la instalación de construcciones improvisadas que invadían andenes y zonas destinadas al tráfico peatonal, atentando contra la movilidad y la convivencia ciudadana.

La primera intervención ocurrió en la calle 12 con carrera 19A, donde los Gestores de Convivencia procedieron al desmonte de cinco cambuches —refugios improvisados hechos con materiales como plásticos, textiles y madera— y recogieron objetos peligrosos, entre ellos, elementos cortopunzantes. Según Bogotá.gov.co, los residuos voluminosos se recogieron utilizando dos minicargadores y fueron transportados en una volqueta dispuesta por la UAESP.

Posteriormente, los equipos se trasladaron a la carrera 9A bis con calle 11. Allí encontraron trece cambuches distribuidos a lado y lado de la vía, y se enfocaron en desmantelar estructuras que usaban bases de cama, vidrios y textiles como materiales principales. Tras tres horas de trabajo conjunto, las autoridades distritales retiraron dieciocho cambuches y recogieron quince toneladas de residuos, que fueron movilizados en tres volquetas. En total, se logró la recuperación de 360 metros cuadrados de espacio público y se mitigaron las condiciones que facilitaban dinámicas asociadas al consumo de estupefacientes y la presencia de armas blancas.

Las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana, a través de la línea de emergencias 123, es fundamental para fortalecer la lucha contra el delito y contribuir a que Bogotá sea más segura para todos sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se realizó la intervención en el centro comercial La Sabana y qué resultados dejó?

La intervención distrital en los alrededores del centro comercial La Sabana, explicada por Bogotá.gov.co, respondió a denuncias ciudadanas sobre la ocupación ilegal del espacio público, la presencia de cambuches y acumulación de residuos. Como resultado, las autoridades retiraron dieciocho cambuches, recogieron quince toneladas de basuras y recuperaron 360 metros cuadrados de espacio, mejorando así la seguridad y el tránsito peatonal en la zona.

¿Qué papel cumplen los Gestores de Convivencia de Bogotá en estos operativos?

En palabras de Bogotá.gov.co, los Gestores de Convivencia son actores clave dentro de estas acciones, ya que lideran el desmonte de estructuras ilegales y la recolección de elementos peligrosos o voluminosos. Su labor permite restablecer el orden en el espacio público y atiende directamente las preocupaciones de seguridad y convivencia señaladas por residentes y comerciantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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