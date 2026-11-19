Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su decidida lucha contra la violencia basada en género, evidenciando este compromiso en recientes acciones de las autoridades. La Policía de Bogotá, por medio de su Seccional de Investigación Criminal, llevó a cabo la captura de un hombre de 41 años, apuntado como presunto responsable de un intento de feminicidio en la localidad de Kennedy. Según la información oficial suministrada por la Policía de Bogotá, la víctima, una mujer de 48 años, habría sido encerrada por su pareja sentimental en un establecimiento comercial que el hombre adecuó para el hecho.

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Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, cuando el señalado agresor, de acuerdo con la investigación, encerró a la mujer y le roció una sustancia inflamable antes de prenderle fuego. Como consecuencia de este brutal ataque, la víctima padeció quemaduras de segundo grado en cerca del 45 % de su cuerpo, sufriendo riesgos vitales que la obligaron a permanecer inconsciente durante seis días, periodo en el cual recibió atención médica especializada en diferentes hospitales de Bogotá.

El desarrollo de la investigación permitió que las autoridades recolectaran pruebas y establecieran la presunta responsabilidad del hombre. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la orden de captura se hizo efectiva en el área de urgencias de un hospital de la localidad de Usaquén. El capturado también presentaba quemaduras, aproximadamente en el 6 % de su cuerpo, lesiones que, según las autoridades, habrían ocurrido durante la agresión.

En el marco de este proceso investigativo, testimonios recolectados revelaron presuntos antecedentes de violencia física, amenazas y comportamientos agresivos que el hombre habría mantenido contra la víctima durante la relación sentimental. A este historial se suma que el señalado agresor ya registraba anotaciones judiciales previas por delitos como lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, hurto y deserción.

El caso fue presentado ante un juez de control de garantías, quien imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y secuestro simple, imponiendo medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La lucha contra el feminicidio muestra resultados en Bogotá: en lo que va de 2026, se han capturado 18 personas por este delito, según datos de la misma Policía de Bogotá.

Recuerde que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede y debe denunciarse en la Línea de Emergencias 123, clave para avanzar en la lucha contra el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han sido capturadas por feminicidio en Bogotá durante 2026?

De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía de Bogotá, en lo corrido de 2026 se han capturado 18 personas por el delito de feminicidio en la ciudad. Este dato refleja el esfuerzo de las autoridades por combatir la violencia de género y llevar a los responsables ante la justicia.

¿Qué significa feminicidio agravado en grado de tentativa?

Feminicidio agravado en grado de tentativa se refiere a un intento de asesinato de una mujer por razones de género, con circunstancias que agravan la pena, pero sin que se haya consumado la muerte de la víctima. En estos casos, existen pruebas claras de la intención letal y condiciones especiales que intensifican la gravedad del delito, aun cuando la víctima sobrevive.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.