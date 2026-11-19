Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un inusual caso de hurto se reportó en un establecimiento de utensilios de cocina ubicado en San Patricio, norte de Bogotá. Según la denuncia de los propietarios, un hombre ingresó al local haciéndose pasar por un cliente común, se mostró interesado en una olla y pidió verla directamente, como suele ocurrir en este tipo de comercios. Luego de examinar el producto, el sujeto se desplazó por el negocio sin levantar sospechas entre los trabajadores o demás compradores presentes.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los dueños del comercio, después de unos minutos y aprovechando un descuido de los empleados, el hombre ocultó la olla bajo su ropa y salió del establecimiento sin abonarla en la caja. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad interna, lo que permitió a los responsables del local identificar el momento exacto en el que ocurrió el hurto. La olla sustraída está avaluada en cerca de 2 millones de pesos colombianos (COP), lo que agrava la pérdida para el pequeño negocio. Este caso tuvo lugar el martes 17 de noviembre, en la carrera 19 con calle 104, dentro de la localidad de Usaquén.

Hasta el momento, la información difundida procede únicamente de la denuncia pública realizada por los administradores del negocio afectado. En los reportes revisados, no existen referencias a la captura del presunto responsable ni a la recuperación del objeto robado. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional sobre el avance de la investigación, por lo que la identidad del sospechoso permanece bajo reserva. El episodio se suma a una problemática mayor: entre enero y agosto de 2026, Bogotá registró 5.805 hurtos a comercios, según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), citadas por el Concejo de Bogotá.

Estos datos corresponden a denuncias formales y no aclaran cuántos casos terminan en arrestos o devoluciones de los objetos. Sin embargo, evidencian que la delincuencia contra establecimientos no siempre implica violencia o uso de armas: también existen robos cometidos de forma discreta, en los que los delincuentes se camuflan como compradores. Ante una situación de hurto, la Policía Nacional recomienda avisar de inmediato a la Línea 123, proteger la integridad de empleados y clientes, y conservar videos o pruebas para facilitar la investigación.

¿Cuántos hurtos a comercios se han denunciado en Bogotá en 2026?

De acuerdo con cifras del Siedco citadas en informes del Concejo de Bogotá, entre enero y agosto de 2026 se denunciaron 5.805 hurtos a comercios en la ciudad. Esta cifra refleja solo los casos oficialmente reportados ante las autoridades y no necesariamente incluye todos los robos ocurridos, ni los que derivaron en capturas o recuperaciones de bienes.

¿Qué debe hacer un establecimiento tras sufrir un hurto en Bogotá?

Según la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, lo más importante ante un robo es priorizar la seguridad de quienes están en el local. Se recomienda llamar a la Línea 123, resguardar los registros en video y documentos de la mercancía, y formalizar la denuncia. Además, se aconseja capacitar al personal y fortalecer los sistemas de vigilancia para reducir riesgos futuros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z