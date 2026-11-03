Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para una serie de manifestaciones ciudadanas que tendrán lugar entre el 3 y el 7 de noviembre, de acuerdo con la programación divulgada por la Alcaldía de Bogotá. Estas actividades son una respuesta a la coyuntura social y política tanto a nivel nacional como local, y, según la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, contarán con el acompañamiento de equipos especializados en diálogo social y derechos humanos durante el desarrollo de las jornadas.

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El martes 3 de noviembre, las actividades comenzarán temprano, con un plantón programado a las 8:00 a. m. en la Universidad Distrital, sede ASAB, ubicada en la localidad de Santa Fe. En este caso, trabajadores vinculados a esta administración han anunciado un paro, aunque el convocante específico no fue identificado. Posteriormente, a las 5:00 p. m., se realizará la “Velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio” en la carrera 95B #58-58 sur, en el barrio El Anhelo, localidad de Bosa.

El jueves 5 de noviembre, la agenda incluye una vigilia silenciosa por Palestina a las 11:30 a. m. frente a la Embajada de Israel, en la localidad de Teusaquillo. Más tarde ese mismo día, a las 5:00 p. m., se convocó a una "Marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía" con punto de encuentro en KOAJ Santa Librada, en Usme.

El viernes 6 de noviembre, a las 4:00 p. m., está previsto un plantón denominado “Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo” en el Ministerio del Interior, localizado en la localidad de La Candelaria.

La programación culmina el sábado 7 de noviembre a la 1:00 p. m., con un plantón de conmemoración por los “41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos”, el cual tendrá como escenario la Plaza de Bolívar, también en la Candelaria.

Desde la Secretaría de Gobierno, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y planificar sus desplazamientos considerando posibles desvíos y afectaciones a la movilidad. Además, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de diálogo y convivencia presentes en el territorio.

La información sobre estas movilizaciones es proporcionada exclusivamente por la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, garantizando el acompañamiento y presencia institucional durante cada una de las actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las marchas y plantones programados en Bogotá del 3 al 7 de noviembre?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, entre el 3 y el 7 de noviembre se desarrollarán plantones, marchas, vigilias y manifestaciones en diferentes localidades, empezando con un paro en la sede ASAB de la Universidad Distrital, una velatón en Bosa, una vigilia por Palestina en Teusaquillo, una marcha en Usme, un besatón en La Candelaria y una conmemoración en la Plaza de Bolívar.

¿Qué recomienda la Secretaría de Gobierno de Bogotá frente a las movilizaciones ciudadanas?

La Secretaría de Gobierno sugiere consultar información actualizada en los canales oficiales, planificar desplazamientos considerando posibles afectaciones a la movilidad y seguir las indicaciones de autoridades y equipos de diálogo social y derechos humanos presentes durante las actividades de protesta y manifestación ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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