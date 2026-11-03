El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un insólito parto tuvo lugar en el norte de Bogotá, específicamente en el interior de un taxi, donde una mujer en condición de calle requirió asistencia inmediata para dar a luz. De acuerdo con la información facilitada por El Espectador, la situación se atendió gracias a la intervención de la Policía Metropolitana, particularmente de dos uniformados adscritos a la Estación de Policía de Suba. Los policías Emanuel Hernández y Jessica Castro recibieron una alerta de emergencia mientras patrullaban y acudieron de inmediato a la carrera 100A, donde los vecinos informaron sobre una parturienta dentro de un taxi.
Ante la urgencia, los uniformados no dudaron en brindar la ayuda necesaria. “La ciudadanía nos brindó apoyo; nos trajo los guantes que necesitábamos. Nos sentimos orgullosos de haber ayudado a traer esta nueva vida al mundo", relató el patrullero Emanuel Hernández. La colaboración entre la comunidad y la Policía permitió que la atención fuera oportuna, pese a lo inusual del escenario. Una vez culminó el parto, los uniformados trasladaron tanto a la madre como al recién nacido al Hospital de Suba con el objetivo de garantizar que recibieran atención médica profesional y oportuna.
Según el reporte inicial de las autoridades, la mujer fue llevada al centro asistencial en estado consciente y el bebé se encontraba en buen estado de salud. Tras este hecho, la Secretaría de Integración Social articuló esfuerzos con el sector salud para brindar acompañamiento continuo a la madre y su hijo. El objetivo es asegurar la atención médica permanente y el acceso a servicios diferenciados para mujeres habitantes de calle, que incluyen acompañamiento psicosocial, monitoreo durante la recuperación y orientación hacia otros programas sociales.
En Bogotá existen hogares de paso para población vulnerable, donde se ofrece alojamiento y alimentación, así como apoyo emocional y social. En casos como este, también puede intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) si se identifican posibles riesgos o afectaciones a los derechos del bebé. El seguimiento institucional busca proteger y apoyar tanto a la madre como al recién nacido ante su situación de vulnerabilidad.
¿Qué tipo de apoyo reciben las mujeres habitantes de calle tras dar a luz en Bogotá?
Las mujeres habitantes de calle pueden acceder a servicios diferenciados ofrecidos por la Secretaría de Integración Social, los cuales incluyen acompañamiento psicosocial, atención sociosanitaria, alojamiento temporal y alimentación. Dependiendo de sus necesidades, también reciben seguimiento durante la recuperación y orientación para acceder a otros programas que busquen garantizar sus derechos y los del recién nacido.
¿Qué entidades intervienen cuando hay riesgo para los derechos del recién nacido en Bogotá?
Además de la Secretaría de Integración Social y el sector salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puede intervenir si se identifican riesgos o vulneraciones a los derechos del recién nacido, brindando protección y seguimiento en coordinación con otras instituciones.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO