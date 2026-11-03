Por: El Espectador

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Las exequias del exconstituyente, exgobernador de Nariño y exsenador Antonio Navarro Wolff se llevaron a cabo este martes 3 de noviembre, luego de que su fallecimiento fuera confirmado por su familia el pasado domingo 1 de noviembre. El acto funerario, según información de El Espectador, tuvo un carácter estrictamente privado y se realizó en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá. Asistieron familiares, amigos y varias figuras de la política nacional vinculadas al legado democrático de Navarro Wolff.

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Antonio Navarro Wolff, nacido en Pasto, departamento de Nariño en 1948, fue reconocido inicialmente por su papel como comandante del Movimiento 19 de Abril (M-19). Posteriormente, fue uno de los líderes clave en la desmovilización de esa organización tras el acuerdo de paz firmado en 1990 bajo el gobierno de Virgilio Barco. Tras dejar las armas, Navarro Wolff asumió el reto de reemplazar al asesinado Carlos Pizarro como candidato presidencial, marcando así el inicio de su tránsito por la vida institucional del país.

Además de su participación en la búsqueda de la paz, Navarro Wolff fue nombrado ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria. Un tiempo después, fue protagonista central de la Asamblea Nacional Constituyente que dio paso a la promulgación de la Constitución de 1991, trabajando de la mano con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Este hecho, citado por El Espectador, consolidó su lugar como uno de los arquitectos del actual orden constitucional colombiano.

Navarro Wolff siguió construyendo su carrera política siendo alcalde de su ciudad natal, impulsando una candidatura presidencial adicional y encabezando la lista de la Alianza Democrática M-19. También ocupó un escaño en la Cámara de Representantes, fue senador en dos ocasiones y gobernador de Nariño, impulsando importantes avances para la región. Participó en la fundación y liderazgo de la Alianza Verde, partido en el que permaneció hasta mediados de 2026, cuando se retiró de la actividad política.

La ceremonia de despedida estuvo rodeada de diversas figuras políticas, quienes, de acuerdo con El Espectador, resaltaron la memoria y el impacto democrático del líder nariñense. Desde excompañeros de lucha hasta líderes de distintas tendencias, todos coincidieron en reconocer la relevancia de Navarro Wolff en la historia reciente del país.

¿Quiénes asistieron al funeral de Antonio Navarro Wolff en Bogotá?

Según la información proporcionada, al funeral de Antonio Navarro Wolff asistieron familiares, amigos y varias figuras del ámbito político. Aunque el evento se manejó de manera privada, se destaca la presencia de personas vinculadas tanto a su vida política como a su legado de reconciliación y pluralismo, según reporta El Espectador.

¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los principales líderes de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Este proceso culminó con la promulgación de la Carta Magna de 1991, consolidando una nueva etapa en la historia política del país, de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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