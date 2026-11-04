Por: El Espectador

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La delegación del Gobierno colombiano, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula, continúa su agenda en España dentro del marco de la llamada Misión Crecer. Esta iniciativa tiene como propósito alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual para Colombia. En el tercer día de actividades celebrado en Madrid, la comitiva sostuvo encuentros clave con la Fundación Consejo España-Colombia, el banco BBVA y diversas empresas, así como una reunión con António Costa, presidente del Consejo Europeo. Durante ese encuentro, Costa subrayó que la Unión Europea es actualmente el mayor inversor extranjero del país suramericano y confirmó el interés en mantener esa dinámica para seguir avanzando en objetivos comunes, además de anunciar inversiones en la paz y la seguridad de Colombia, según informaron fuentes presentes durante la agenda.

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Restrepo, a su vez, enfatizó que empresarios españoles resaltaron el potencial de la nación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y agroindustria, destacando la capacidad productiva existente para atraer nuevos capitales. El vicepresidente informó que, hasta ese momento, habría más de 400 empresarios interesados en invertir en Colombia, algo que, de acuerdo con sus declaraciones, derivaría en empleo, educación, mayores oportunidades y bienestar para la población, con especial atención a los sectores más vulnerables del país. En el Encuentro Empresarial Iberoamericano, llevado a cabo ante más de 2.000 participantes de más de 40 naciones, Restrepo entregó un mensaje de confianza en el talento y la resiliencia colombiana, asegurando la recuperación de la confianza internacional bajo el liderazgo del presidente Abelardo De la Espriella.

Adicionalmente, la Vicepresidencia anunció que Madrid será sede de una Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia ideada para generar inversión extranjera y presentar proyectos productivos ante mercados internacionales, cuya primera edición tendrá lugar en Nueva York próximamente. A la agenda oficial también asistieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina.

Sin embargo, la presencia de la delegación del gobierno De la Espriella estuvo permeada por la expectativa en torno al beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, una nominación controversial marcada por críticas desde sectores de la izquierda española, que pidieron al presidente de ese país, Pedro Sánchez, no avalar el nombramiento. Según lo publicado por El Espectador, Mejía ha expresado en sus redes sociales apoyo al partido Vox y ha lanzado críticas directas contra el ejecutivo español, por lo que existen dudas sobre si finalmente recibirá la aceptación oficial. Ante una posible negativa, ya se estarían evaluando alternativas para ese rol diplomático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Misión Crecer y cuáles son sus objetivos principales para Colombia?

La Misión Crecer es una estrategia del gobierno colombiano que busca lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual. Su finalidad es atraer inversión extranjera, reforzar sectores estratégicos como energía, agroindustria y minerales críticos, y fomentar el empleo y el desarrollo en Colombia, de acuerdo con lo expuesto por representantes oficiales durante la agenda en España.

¿Por qué ha sido controversial el nombramiento de Carlos Felipe Mejía como embajador en España?

El nombramiento de Carlos Felipe Mejía ha generado polémica porque sectores de la izquierda española han cuestionado sus posturas políticas y su apoyo público al partido Vox, así como críticas directas al gobierno de Pedro Sánchez. Según El Espectador, estas razones han llevado a que se solicite al ejecutivo español no aprobar su designación, y el gobierno colombiano estaría valorando reemplazos si no recibe el beneplácito.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.