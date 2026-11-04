Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Planadas, Tolima, atraviesa momentos de profundo dolor tras el atentado que cobró la vida de cuatro personas el pasado domingo 1 de noviembre. De acuerdo con la información difundida, la comunidad y las familias afectadas se preparan para despedir a sus seres queridos este jueves 5 de noviembre, una fecha que marcará otro difícil episodio en la historia reciente de la región. Las víctimas de este lamentable suceso fueron identificadas como Jhoseth Yamith Sánchez Olaya, Lauren María Sánchez Ramírez, Juliana Andrea Olaya Bustos y Duver Arlex Forero Sandoval. Sus familias, sumidas en el duelo, hicieron una invitación a todos los habitantes de Planadas para acompañarlas en un último adiós y ofrecer muestras de solidaridad y apoyo.

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La velación se realizará en Prevenir, un establecimiento ubicado frente a la Iglesia Alianza, un punto de encuentro emblemático para quienes desean expresar su pesar por la tragedia. Posteriormente, la ceremonia de las exequias fue confirmada para las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Según información proporcionada por los familiares y medios locales, se espera una amplia asistencia de amigos, parientes y ciudadanos que han sentido como propia la pérdida de estas cuatro personas.

Este acto colectivo refleja la unión y la resiliencia de un pueblo que, pese a la adversidad, ha encontrado en el acompañamiento y la compasión una manera de sobrellevar el dolor. Las familias Sánchez Olaya, Bustos, Forero y Ramírez han sido las más directamente afectadas, enfrentando no solo la ausencia de sus seres amados, sino también la tarea de mantener viva su memoria ante el impacto que dejó el atentado. Las exequias no solo representan un momento de despedida, sino también una oportunidad para que la comunidad de Planadas haga una pausa, rinda homenaje a las víctimas y reconozca el valor del apoyo colectivo en la superación de situaciones dolorosas.

En medio del luto, la invitación a la comunidad no solo busca consuelo, sino también fortalecer los lazos de solidaridad. Así, Planadas se prepara este jueves para unirse en un acto de memoria y acompañamiento, arropando a los hogares que más sufren y reafirmando la importancia de estar presentes en los momentos más difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de las víctimas del atentado en Planadas?

Las exequias están programadas para el jueves 5 de noviembre a las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, en Planadas, Tolima. Antes de la ceremonia religiosa, la velación se realiza en Prevenir, frente a la Iglesia Alianza, permitiendo que amigos y familiares se reúnan para honrar la memoria de las víctimas.

¿Quiénes fueron las víctimas del atentado en Planadas, Tolima?

Según la información de los familiares y medios locales, las personas fallecidas durante el atentado ocurrido el 1 de noviembre en Planadas son Jhoseth Yamith Sánchez Olaya, Lauren María Sánchez Ramírez, Juliana Andrea Olaya Bustos y Duver Arlex Forero Sandoval. Sus familias han invitado a la comunidad a acompañarlas en las honras fúnebres y compartir este momento de profundo dolor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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