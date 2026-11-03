Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 9 de octubre de 2019 se registró un violento hecho en las inmediaciones del cementerio La Milagrosa, ubicado en el sector El Salado de Ibagué. En ese lugar, un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos con arma de fuego. Según información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, el hecho habría sido motivado por una retaliación y no fue un acto impulsivo, sino planificado con antelación. Siete años después del crimen, las autoridades avanzaron con la judicialización de cinco personas presuntamente implicadas en la planeación y ejecución del asesinato.

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Los procesados por este caso fueron identificados como Wilson Ramírez Peña, conocido como ‘Bizcocho’; Jaime Andrés Jaramillo Lozano, alias ‘Yuca’; Óscar Mauricio Ángel Campos, alias ‘Chorizo’; Blanca Nancy Muñoz Rodríguez; y Mario Armando Ronga Ocampo, alias ‘Mambo’. De acuerdo con la investigación, citada por la Fiscalía General de la Nación, estas cinco personas se habrían reunido previamente en la vivienda de Muñoz Rodríguez con el propósito de organizar los detalles del ataque.

En la reconstrucción de los hechos, la Fiscalía pudo determinar que Ramírez Peña presuntamente habría dado la orden para ejecutar el homicidio y habría ejercido el papel de ‘campanero’, es decir, vigilando el lugar y avisando sobre cualquier situación sospechosa durante el crimen. Por su parte, Muñoz Rodríguez se habría encargado de transportar el arma utilizada en el asesinato. El papel de Jaramillo Lozano, siempre según el ente acusador, habría sido citar a la víctima al sitio donde finalmente fue atacada. Ángel Campos sería quien disparó contra la víctima y luego huyó del lugar en una motocicleta que, según la Fiscalía, conducía Ronga Ocampo, facilitando su escape tras el ataque.

Como resultado de estas pesquisas, la Fiscalía imputó a los cinco involucrados los delitos de homicidio agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos, pero un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Además, se conoció que mientras la Policía Nacional capturó a tres de ellos, los otros dos recibieron notificación de la investigación en las cárceles donde permanecen internados por otros procesos judiciales.

Con el desarrollo de estas acciones judiciales, el proceso por la muerte registrada cerca de La Milagrosa avanza en el sistema de justicia, mientras los sindicados enfrentan los graves cargos en su contra y deben responder por la presunta planificación y perpetración del crimen.

¿Quiénes son los implicados en el asesinato cerca del cementerio La Milagrosa?

Según la Fiscalía General de la Nación, los señalados por los hechos son Wilson Ramírez Peña, alias ‘Bizcocho’; Jaime Andrés Jaramillo Lozano, alias ‘Yuca’; Óscar Mauricio Ángel Campos, alias ‘Chorizo’; Blanca Nancy Muñoz Rodríguez; y Mario Armando Ronga Ocampo, alias ‘Mambo’. Cada uno, de acuerdo con el ente acusador, habría desempeñado funciones distintas en la planeación y ejecución del homicidio.

¿Por qué la Fiscalía imputó homicidio agravado en este caso?

La Fiscalía General de la Nación decidió imputar el cargo de homicidio agravado por considerar que el crimen fue premeditado, con acciones coordinadas como la reunión previa para planear el ataque, la citación de la víctima y el papel específico de cada procesado, elementos que aumentan la gravedad del delito según la normatividad colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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