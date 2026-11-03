Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali confirmó que ya comenzó el proceso de entrega de las ayudas económicas dirigidas a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial citada por 90minutos.co, estos recursos provienen de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la respuesta ante emergencias naturales en el país. En esta fase, se dispusieron $36.700 millones para atender a cerca de 21.000 hogares damnificados, agrupados en dos grandes cortes del Registro Único de Damnificados (RUD).

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Según la alcaldía, el primer grupo está conformado por 10.000 hogares que recibieron su primer desembolso previamente y ahora podrán acceder al segundo, por un monto de $1.050.000. El segundo grupo, integrado por 11.000 familias recientemente incluidas en el registro, obtendrá $2.100.000, correspondientes a los dos meses pendientes de ayuda. El alcalde Alejandro Eder, en declaraciones recogidas por 90minutos.co, detalló que “ya está iniciando el primer desembolso para quienes no lo han recibido y el segundo para todos los que están registrados a través de sus cuentas bancarias”, mientras que los pagos por SuperGIROS comenzarían al día siguiente.

Para garantizar una dispersión ágil del dinero, las autoridades han solicitado a los beneficiarios que, en la medida de lo posible, registren sus cuentas bancarias, lo que facilita y acelera la entrega. De acuerdo con la información suministrada, tanto las transferencias bancarias como los pagos en puntos autorizados de la ciudad están habilitados, y los beneficiarios están siendo notificados por el canal oficial de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres de Cali. Es importante resaltar el llamado de la alcaldía para que los damnificados revisen sus datos y actualicen sus inscripciones, asegurando así el acceso oportuno a los recursos.

En paralelo, la alcaldía reportó que avanza en las gestiones para asegurar la llegada de un tercer desembolso y continúa evaluando las preinscripciones de familias que hayan sufrido pérdidas humanas o cuyas viviendas han sido demolidas o están en proceso de demolición. Estas familias podrían acceder a bonos de $50 millones para la adquisición de vivienda, a través del programa Fondo Cali Somos Todos creado por la misma administración. Todo el proceso se encuentra bajo revisión, buscando determinar que se cumplan los requisitos establecidos para acceder al apoyo. La información fue consolidada y confirmada según reportes oficiales de la alcaldía y 90minutos.co.

¿Cómo se distribuyen las ayudas económicas para los damnificados del sismo en Cali?

Las ayudas económicas, según la alcaldía de Cali y la UNGRD, se dividen en dos grupos: 10.000 hogares que reciben un segundo pago de $1.050.000 y 11.000 familias que obtienen $2.100.000, para dos meses pendientes. Los recursos son transferidos por medios bancarios y puntos como SuperGIROS, dependiendo del registro y la información suministrada por cada beneficiario.

¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cuál es su papel en la entrega de ayudas?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es el mecanismo oficial utilizado para identificar y clasificar a las personas o familias que han sido afectadas por desastres, permitiendo priorizar y organizar la entrega de ayudas. En este caso, solo quienes figuran en el registro son considerados para el acceso a los recursos económicos dispuestos por la alcaldía y la UNGRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.