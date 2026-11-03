Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes se conocerá el nombre del consorcio que se encargará de la ambiciosa modernización del alumbrado público en Cali, una labor que tendrá una duración estimada de 21 meses. Según información compartida por Roger Mina, gerente de Empresas Municipales de Cali (Emcali), la compañía seleccionada deberá invertir un monto mínimo de 450.000 millones de pesos para realizar las obras requeridas, recursos que provendrán directamente del capital del consorcio aliado.

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La actualización del sistema de alumbrado público en Cali es un proyecto de gran envergadura, ya que la ciudad posee la segunda infraestructura de este tipo más grande de Colombia, solo por detrás de Bogotá. En este contexto, la intervención está planeada bajo un esquema financiero en el cual los recursos serán desembolsados por Emcali únicamente después de verificar que las obras cumplen a cabalidad con todas las condiciones establecidas y los estándares de calidad exigidos.

De acuerdo con declaraciones de Roger Mina, este modelo asegura que “la ciudad no asume ningún riesgo financiero. El aliado seleccionado tiene que invertir 450.000 millones de pesos de su capital para modernizar más de 100.000 luminarias, instalar más de 4.000 luminarias nuevas y hacer todo lo necesario desde el punto de vista tecnológico para que esta luminaria se pueda manejar desde un centro de operación remoto”. Con esta condición, el riesgo recae principalmente sobre el consorcio ejecutor, mientras Emcali asume el papel de supervisor y garante de la calidad técnica.

Para garantizar transparencia y evitar posibles cuestionamientos sobre la adjudicación, el proceso ha contado con la vigilancia de diferentes entes de control, como la Procuraduría, la personería, la Contraloría Distrital y la Contraloría General, tal como señala el gerente de Emcali. Además, se han desarrollado mesas de trabajo con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, buscando fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.

El alcance concreto del proyecto abarca la modernización de 101.037 luminarias, que serán reemplazadas con tecnología led, así como la instalación de 3.945 puntos adicionales, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia energética. El plazo para llevar a cabo estas tareas ha sido estimado en 21 meses, periodo durante el cual se mantendrán activos los mecanismos de supervisión y control establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será financiada la modernización del alumbrado público de Cali?

La financiación será asumida en primera instancia por el consorcio adjudicatario, que deberá invertir de su propio capital al menos 450.000 millones de pesos. Emcali entregará los recursos correspondientes únicamente cuando verifique que las obras cumplen con los requisitos y estándares previstos, manteniendo así limitada la exposición financiera de la ciudad.

¿Qué mecanismos de control se establecen para garantizar la transparencia en la adjudicación del contrato del alumbrado público de Cali?

El proceso cuenta con vigilancia de la Procuraduría, la personería, la Contraloría Distrital y la Contraloría General, según declaraciones de Roger Mina, gerente de Emcali. Adicionalmente, se han realizado mesas de trabajo con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, con el objetivo de asegurar un monitoreo constante de la transparencia y legalidad durante la adjudicación y ejecución del proyecto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.