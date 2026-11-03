Por: Portal Bogotá

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Vibra Colombia es una experiencia que une el bienestar, la meditación y la solidaridad, según la información compartida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta actividad convoca a los ciudadanos a reunirse en el Planetario de Bogotá para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto, en una iniciativa marcada por la empatía y la colaboración colectiva. El evento tiene fechas definidas: los domingos 8 y 22 de noviembre de 2026, y se llevará a cabo en horarios de 9:00 y 11:00 a. m. La entrada es paga y se accede únicamente mediante boletería.

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En el domo del Planetario, la propuesta es completamente inmersiva y sensorial. De acuerdo con la información proporcionada, la dinámica de Vibra Colombia integra instrumentos como tres gongs, tambores oceánicos y chamánicos, cuencos terapéuticos y de cuarzo, así como instrumentos de semillas y palos de agua. Estos elementos serán ejecutados por estudiantes de sonoterapia de Tune Sonidos Esenciales bajo la dirección de Lupi Herrera. La sesión está pensada para que quienes asistan puedan disfrutar de una pausa mediante sonidos, palabras e imágenes que buscan fortalecer el bienestar personal y propiciar un momento de meditación colectiva que, además, se traduce en un acto solidario.

La solidaridad es la bandera principal de esta convocatoria. Bogotá, mi Ciudad, mi Casa destacó que la totalidad de los recursos económicos obtenidos a través de la boletería será donada a favor de las comunidades afectadas por el terremoto en distintas regiones, como Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero, además de Cali, el Valle del Cauca, la costa Pacífica y el Chocó. Este enfoque sitúa a Vibra Colombia no solo como una experiencia cultural, sino como una plataforma de ayuda social directa.

La dirección donde se desarrollará el evento es en el Planetario de Bogotá, ubicado en la Calle 26B No. 5-93, un espacio de referencia para actividades culturales y científicas que ahora suma este encuentro altruista a su oferta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el evento Vibra Colombia para apoyar a afectados por terremoto?

El evento Vibra Colombia está programado para los domingos 8 y 22 de noviembre de 2026, en dos horarios por día: 9:00 y 11:00 a. m. La cita es en el domo del Planetario de Bogotá, ubicado en la Calle 26B No. 5-93, según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿A qué comunidades se destinan los recursos recaudados en Vibra Colombia?

La totalidad de los fondos recaudados por la boletería serán donados para las comunidades damnificadas por el terremoto en varias regiones de Colombia, como Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero, así como Cali, el Valle del Cauca, la costa Pacífica y el Chocó.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.