Por: Noticiero 90 minutos

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Este domingo 8 de noviembre de 2026, la ciudad de Cali se convertirá en escenario de la Carrera Ruta Paraíso Barrio Obrero 5K, una cita deportiva y cultural que busca conectar a 3.600 participantes en un recorrido de cinco kilómetros por zonas emblemáticas del centro de la capital vallecaucana. De acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital y la Secretaría del Deporte y la Recreación, la jornada tiene como objetivo no solo la promoción de la actividad física, sino también la integración ciudadana y la visibilización del patrimonio cultural local.

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La ruta de la carrera transitará por el barrio Obrero y Ciudad Paraíso, sectores ampliamente reconocidos por su vínculo histórico con la salsa y su vida comunitaria. Según Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación, se trata de acercar a la ciudadanía a procesos de transformación urbana y social que vive el centro de Cali. En palabras del funcionario, salir desde el barrio Obrero significa rendir homenaje "a la cultura salsera que nos identifica a todos", mientras que el paso por Ciudad Paraíso permite mostrar "el lugar de la transformación de infraestructura física, pero también social".

El punto de partida y llegada será el parque principal del barrio Obrero. Desde allí, los corredores pasarán por calles y carreras estratégicas de Ciudad Paraíso, específicamente las calles 10 y 22A, y las carreras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La largada está programada a las 7:00 a. m., abarcando un trazado de cinco kilómetros de extensión.

En cuanto a la logística, la Secretaría del Deporte y la Recreación informó que la entrega de pines para los participantes será el miércoles 4 de noviembre en el Centro Cultural de la Salsa, localizado en la calle 22 # 11D-62, barrio Obrero, a partir de las 8:00 a. m. La recepción de los kits deportivos se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el parque principal del barrio Obrero, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Según la Administración Distrital, este evento hace parte de una estrategia más amplia para el segundo semestre de 2026 que incluye recuperación y mejoramiento de 20 manzanas del centro de Cali, entre las calles 12 y 15 y las carreras 10 y 15. Como parte del Acuerdo 0636 de 2026 del Concejo Distrital, el sector ahora es oficialmente el barrio Ciudad Paraíso, integrando proyectos urbanísticos como nuevas viviendas, la Terminal del MÍO (Masivo Integrado de Occidente) y el Búnker de la Fiscalía. Esta transformación conjuga infraestructura, espacios públicos, salud, economía y recreación, en beneficio de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ruta y los horarios de la Carrera Ruta Paraíso Barrio Obrero 5K en Cali?

La ruta inicia y termina en el parque principal del barrio Obrero, recorriendo varias calles y carreras del sector Ciudad Paraíso, como las calles 10 y 22A y las carreras del 8 al 15. El evento comenzará a las 7:00 a. m. y cubre un total de cinco kilómetros.

¿Dónde y cuándo se entregarán los pines y kits para la Carrera 5K en Cali?

La entrega de pines está prevista para el miércoles 4 de noviembre desde las 8:00 a. m. en el Centro Cultural de la Salsa, ubicado en el barrio Obrero. Los kits serán entregados el sábado 7 de noviembre, también en el parque principal del barrio Obrero, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrega de ambos elementos estará sujeta a disponibilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.